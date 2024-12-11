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聽障劉沁瑀奪亞太國際賽跆拳道雙銅 放眼東京奧運奪牌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林崇實高工體育班聽障生劉沁瑀（左二），勇奪2024年吉隆坡第10屆亞太聽障運動會雙銅牌，師長以她為榮。記者簡慧珍／攝影
國立員林崇實高工體育班聽障生劉沁瑀（左二），勇奪2024年吉隆坡第10屆亞太聽障運動會雙銅牌，師長以她為榮。記者簡慧珍／攝影

國立員林崇實高工體育班聽障生劉沁瑀，從不放棄了解老師和教練說的每一個字，和聽懂每一句話，克服聽力障礙練出跆拳道好表現，勇奪2024年吉隆坡第10屆亞太聽障運動會雙銅牌，今表示將繼續努力朝向國際賽金牌邁進。

劉沁瑀國小二年級起學習跆拳道，常因拉筋很痛而哭，但更難受的是聽不清楚，需一再確認教練指導的話，以便精準掌握某些動作與技巧。克服困難讓她有成就感，選擇升學崇實高工體育班延續運動生涯，這次抱回吉隆坡第10屆亞太聽障運動會跆拳道「個人品勢第三名」及「雙人品勢第三名」，崇實公開表揚她的成就。

劉沁瑀說，參加國際比賽的成就不僅屬於她個人，也為她代表的學校和國家帶來榮耀，因此她的目標是未來每一次都能入選國家隊並在國際比賽奪金，她感謝兩名教練並，將持續保持熱忱訓練不斷挑戰自我，力爭取得2025年日本東京聽障奧運選拔賽代表代表我國比賽的資格，在國際舞台發光發熱。

劉沁瑀的教練雅琦表示，劉沁瑀要戴助聽器，有時仍聽不清楚講解跆拳道技巧，必須反覆向教練確認意思是什麼，普通聽課也是這樣，學習上比別的學生、選手都來得辛苦，能從中國、韓國、伊朗、哈薩克、烏茲別克、香港等眾多強手中脫穎而出，值得喝采。

崇實校長陳威男表示，不論是技能或是運動競技，都需要學生與教練不斷練習、修正、再練習，選手時刻提醒自己專心且用心，最終才能把努力轉化為成就，劉沁瑀得獎對教學團隊是很大鼓勵，證實教師、教練的認真付出與教學用心。

跆拳道

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