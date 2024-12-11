挺過傷痛目標奧運 羅東高中划船選手王辰曜獲國光獎章

教育部頒發國光體育獎章，共451人獲獎。宜蘭縣羅東高中體育班三年級的王辰曜，去年亞洲青年U19划船錦標賽四人雙槳奪冠，也獲頒國光獎章；他去年全運會前受傷，曾一度不想訓練，在教練等人的鼓勵下挺過，成績越來越好，目標前進奧運。

王辰曜身高183公分，體態魁梧，被視為划船界的明日之星；他國一時，看到姊姊也在划船隊訓練，才跟著加入，成績越來越好，高中加入羅高體育班，2022年起屢屢在全國性賽事奪牌，加上去年的亞青錦標賽U19冠軍，至今累積12金4銀5銅。

王辰曜（左二）去年全運會前曾拉傷肱三頭肌，一度不想練習，挺過傷病後成績越來越好，奪下亞洲青年U19錦標賽雙人四獎划船冠軍。圖／教練游宗威提供

說起運動這條路，王辰曜直言「台上10分鐘，台下要努力2、3年」，他高二參加2023年10月的全運會前，肱三頭肌拉傷，一度消沉不想練習，恨來抱著走一步算一步的心情，教練也持續鼓勵，才逐漸重拾雙槳，拿下單人雙槳季軍，更在12月的亞青錦標賽奪下四人雙槳冠軍。

王曜辰說，那是第一次參加國際賽，生怕搞砸，不過預賽一路晉級，決賽面對烏茲別克、日本與泰國，4隊拉鋸，差距不超過1顆球的距離，最後500公尺放手一搏，聽到喇叭聲才確定奪冠，當下甚至哭了出來；很感謝划船路上的教練與隊友，接下來會持續訓練，目標進軍奧運。

教練游宗威表示，王辰曜高一一進來就有很強烈的自我想法，給予足夠空間就能持續成長，亞青賽不但是選手的夢想，也是教練的夢想，謝謝子弟兵幫他一起完成夢想；校長張家豪說，很高興王辰曜取得好成績，成為其他同學的標竿，也期待王未來取得更高成就。