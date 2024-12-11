羽球年終賽／混雙分組賽首戰香港組合 楊博軒／胡綾芳吞敗

BWF年終賽今天在中國大陸杭州奧體中心點燃戰火，我國4組人馬中率先登場的混雙組合楊博軒／胡綾芳，分組賽首戰遭遇世界排名第6的香港鄧俊文／謝影雪，最終以15：21、17：21敗下陣來。

世界排名第14的楊博軒／胡綾芳，今年下半年表現亮眼，包括在超級750系列的日本公開賽闖進到4強賽，最終也成為我國近13年來首組闖家到年終賽的混雙組合，我國前一組在年終賽登場的混雙組合，已必須追溯到2011年的陳宏麟／程文欣，當時兩人在分組賽拿下1勝2敗後無緣晉級。

這次年終賽楊博軒／胡綾芳被分在死亡之組，同組對手包括三屆年終賽金牌、巴黎奧運金牌得主中國大陸「思雅」組合鄭思維／黃雅瓊、世界排名第2的蔣振邦／魏雅欣，至於今天首戰的對手則是生涯4度碰頭都不曾贏過的鄧俊文／謝影雪。

兩組人馬今天再度碰頭，香港組合首局前段就打出6：2開局，儘管楊博軒／胡綾芳一路緊咬比分到局中，但仍是被鄧俊文／謝影雪打出一波5：0攻勢拉開差距，以15：21先丟一局。

第二局楊博軒／胡綾芳則是展現極佳韌性，不僅5度逼平戰局，還在局中一度取得領先，只可惜在17：17後被對手拉出4：0關門攻勢，以17：21敗下陣來，分組賽首戰以吞敗收場，要爭取分組前2名晉級4強難度也提升不少。