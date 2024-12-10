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企業射箭／新世代接班 戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
22歲「箭林之王」戴宇軒（左）、18歲「箭林之后」風佑築（右）合照。圖／中華民國射箭協會提供
22歲「箭林之王」戴宇軒（左）、18歲「箭林之后」風佑築（右）合照。圖／中華民國射箭協會提供

邁進第六屆的中華企業射箭聯賽，今晚於台北凱撒飯店舉行年度「箭尊爭霸」頒獎典禮，年度冠軍由新竹市愛山林奪下，這也是愛山林射箭隊繼 2021 年後再度贏得總冠軍殊榮，但居次的新北凱撒一舉包攬了箭林之王、男子天團和女子天團三項大獎。

2024中華企業射箭聯賽頒典禮，今天與會長官貴賓包括中華民國射箭協會理事長林鴻道體育署主任秘書呂忠仁、教育部體育署競技運動組科長謝奇穎、中華民國體育運動總會秘書長王景成、國家運動訓練中心執行長龔榮堂以及特邀世界射箭總會秘書長迪倫（Tom Dielen）。

「時間一晃眼就過了6年，也即將是上小學的年齡。」中華民國射箭協會理事長林鴻道說：「因為企業聯賽的舉辦，幫助了選手的技術和經驗的提升相當有幫助，感謝支持聯賽的企業，有了企業的支持，我們未來才能不只上小學，還要繼續上中學、高中到大學。」同時，林鴻道也鼓勵選手們，「這次頒獎為今年賽事劃下休止符，選手們可以盡量放鬆，展現朝氣、活潑和熱情，這樣對選手心境也會有所幫助。」

第六屆中華企業射箭聯賽由新竹市愛山林第二度奪下總冠軍，愛山林從季初一度滑落到第六，但憑藉著不服輸的韌性，到季末反超成為第二，並且在總冠軍賽中與新北凱撒戰到第5戰，最後「以下剋上」逆襲成功反以4：1拿下年度總冠軍，過程極具戲劇化。

「堅持不懈，應該是運動場上最難得的精神。」新竹市愛山林教練王正邦說：「今年隊伍因為一開始重組，大家剛開始都還彼此不熟悉還在互相調整，所以季初一度掉到第六，但最重要是選手們都沒有放棄，我們相信，只要不放棄就可以爭取到最好的成績。」

今天頒獎中最引人矚目的「箭林之王」、「箭林之后」都由新生代選手拿下，箭林之王由新北凱撒的22歲戴宇軒獲得，箭林之后更由明德高中生、年僅18歲風佑築拿下，今年新世代箭手展現了接班的氣勢，讓台灣射箭更添未來發展的空間。

11月才剛滿22歲的戴宇軒今年度過了神奇的一年，還成功取得進軍巴黎奧運的機會，雖然個人賽在32強落敗止步，但戴宇軒還是很有自信的說：「其實台灣射箭一直有在進步，台灣的射箭水準並不差，只是現在國與國之間常常都只有1、2分的差距，選手必須要懂得即時做調整，台灣選手可以藉由企業聯賽這些高張力模式來多做磨鍊。」

而同樣也是首度拿下「箭林之后」更是年僅18歲的明德高中學生風佑築，她不僅在今年企業聯賽表現突出，同時也排在巴黎奧運代表隊第四位，與巴黎奧運擦身而過，風佑築雖然覺得可惜，但她說：「從進入到高中後，自信心提升不少，但還是不夠穩定，特別是遇到風向變化時容易會小怯場。」

風佑築年紀雖小，在獲得「箭林之后」獎項後讓她信心大增，她說：「除了要加強穩定性之外，心態上也要更加成熟。」風佑築來自苗栗南庄的賽夏族，她說：「高中被選進國訓後跟學姐雷千瑩學習了很多，她也時常用她自身的案例來教我，很謝謝她的指導；巴黎奧運雖然沒跟上，但接下來名古屋亞運我就不會放過了！」

新竹市愛山林第二度奪下年度冠軍。圖／中華民國射箭協會提供
新竹市愛山林第二度奪下年度冠軍。圖／中華民國射箭協會提供

戴宇軒 林鴻道 體育署

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