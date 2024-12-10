企業射箭／戴宇軒奪箭王 目標世界盃首面個人獎牌
台灣射箭選手戴宇軒今年不僅一圓奧運夢，還獲得中華企業射箭聯賽箭林之王獎項肯定，他今天表示，期待明年能持續穩定發揮，目標拿下首面世界盃個人獎牌。
第6屆中華企業射箭聯賽頒獎典禮今晚登場，箭林之王、箭林之后分別由新北凱撒隊戴宇軒、協會青年隊風佑築獲得，2人分別僅22歲、18歲，展現新生代接班態勢。
不過，新北凱撒今年雖拿下例行賽龍頭，但卻在總冠軍賽系列賽輸給新竹市愛山林，以亞軍作收。戴宇軒接受媒體聯訪時表示，相信明年新北凱撒一定會拿下冠軍，「不會再心軟。」
戴宇軒歷經世界盃和亞運洗禮，今年巴黎奧運首度登上奧運舞台，雖未能奪得獎牌，但也有收穫，期待未來能持續代表台灣參加國際賽，他表示，明年將繼續拚國手選拔，希望能穩定發揮，拿下個人在世界盃首面獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言