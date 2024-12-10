企業射箭／戴宇軒奪箭王 目標世界盃首面個人獎牌

台灣射箭選手戴宇軒今年不僅一圓奧運夢，還獲得中華企業射箭聯賽箭林之王獎項肯定，他今天表示，期待明年能持續穩定發揮，目標拿下首面世界盃個人獎牌。

第6屆中華企業射箭聯賽頒獎典禮今晚登場，箭林之王、箭林之后分別由新北凱撒隊戴宇軒、協會青年隊風佑築獲得，2人分別僅22歲、18歲，展現新生代接班態勢。

不過，新北凱撒今年雖拿下例行賽龍頭，但卻在總冠軍賽系列賽輸給新竹市愛山林，以亞軍作收。戴宇軒接受媒體聯訪時表示，相信明年新北凱撒一定會拿下冠軍，「不會再心軟。」

戴宇軒歷經世界盃和亞運洗禮，今年巴黎奧運首度登上奧運舞台，雖未能奪得獎牌，但也有收穫，期待未來能持續代表台灣參加國際賽，他表示，明年將繼續拚國手選拔，希望能穩定發揮，拿下個人在世界盃首面獎牌。