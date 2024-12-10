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拚亞運射箭選拔 風佑築喊想去名古屋

中央社／ 台北10日電

18歲射箭小將風佑築今年拿下中華企業射箭聯賽箭林之后獎項，她今天表示，後續將力拚2026名古屋亞運選拔，過去只去過日本大阪的她，期待有機會憑藉自身努力前進名古屋。

第6屆中華企業射箭聯賽頒獎典禮今晚登場，今年由新竹市愛山林拿下總冠軍，奪得隊史第2冠，至於箭林之王、箭林之后分別由新北凱撒隊戴宇軒、協會青年隊風佑築獲得。

風佑築在今年巴黎奧運射箭國手選拔賽名列第4名，為國內備受期待的射箭新星，目前就讀新北市明德高中三年級，效力於企業射箭聯賽協會青年隊的她，今年拿下箭林之后獎項。

風佑築與射箭名將雷千瑩都來自明德高中，風佑築接受媒體聯訪時表示，升上高中後，無論自信心、心態都有所突破，她透露，今年在奧運培訓隊期間，「雷老師也和我分享她不少以前的事情，也會鼓勵我，讓我變得更有信心。」

今年夏天無緣首度登上五環殿堂，風佑築坦言，很想去奧運，也覺得有點可惜，「如果可以再堅持一下。」

名古屋亞運會第一階段射箭培訓隊選拔賽將於12月13日至16日在嘉義縣登場，設法通過最終選拔，成為風佑築明年首要目標。

風佑築表示，過去曾僅造訪日本大阪，還沒有去過名古屋，希望這次可以憑藉著自身努力前往。

亞運 戴宇軒 雷千瑩

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