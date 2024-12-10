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鹽湖城北美盃 空架雪車台灣彭林煒、江俊弘創佳績

中央社／ 台北10日電

2024-25年國際雪車賽季從今年11月開跑，台灣男子空架雪車好手彭林煒、江俊弘，在剛結束的美國鹽湖城北美盃，分別獲得第2、3名的佳績，讓台灣看見力拚冬季奧運獎牌的機會。

2026年冬季奧運會將在義大利米蘭-柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）舉辦，依據參賽規定，雪車項目選手須於2024年10月1日至2026年1月18日期間參加3個不同賽道舉辦的8場國際雪車總會系列賽事並取得積分。

同時，2026年1月18日公布的雪車排名中，空架雪車選手必須在世界排名70名之內，單人雪車選手則須在世界前40名，才能取得參賽資格。

男子空架雪車隊3選手彭林煒、江俊弘、李恆為從11月4日的韓國平昌亞洲盃作為首站，接著轉戰北京延慶亞洲盃，彭林煒與江俊弘在2站賽事中共斬獲6面獎牌。

接著彭林煒與江俊弘繼續轉戰美國鹽湖城的北美盃，分別獲得第2、3名的佳績，也創下他們從事空架雪車以來的單站最佳名次。

鹽湖城曾舉辦過1998年及2002年冬季奧運會，這條賽道總長1.334公里，共有15彎道，垂直落差達103.5公尺，最高時速可達120公里，難度相當高。

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