羽球／BWF年終賽11日開打 「麟洋配」首戰碰自家人

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽明天開打，「麟洋配」李洋與王齊麟最後一舞首戰將碰上自家人李哲輝與楊博軒，而一哥周天成將與馬來西亞選手李梓嘉交手。

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽總獎金250萬美元（約新台幣8180萬元），明天起至15日在中國杭州舉行，5個項目都各8名（組）選手參賽，分成2組，取分組第2晉級。

今年台灣選手共有4組人馬參賽，其中李洋與王齊麟曾在2020年終總決賽聯手捧冠，這次靠著在巴黎奧運摘金取得年終賽參賽資格。

由於李洋已決定退休，這將是他與王齊麟最後一次在國際賽合體出賽，巧合的是，「麟洋配」這次與自家人李哲輝與楊博軒同組，且明天首戰就要上演「台灣內戰」戲碼。

面對「麟洋配」將走入歷史，李洋今天在臉書上發文表示：「只求我不要失誤太多，健康完成我的運動生涯。」

世界排名第9的周天成生涯第5度參賽，最佳成績為2020年4強，將力拚改寫個人最佳成績，明天首戰對手是排名第8的馬來西亞選手李梓嘉，雙方過去10度過招，勝負各半。

至於楊博軒明天面臨1日2戰考驗，在迎接壓軸男雙賽事前，將先與胡綾芳在混雙合體，對戰香港組合鄧俊文與謝影雪。