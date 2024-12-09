自由車／個人賽、公路賽包雙金 馮俊凱制霸全錦賽

昨天先奪下113年全國自由車公路錦標賽個人計時賽冠軍，我國名將馮俊凱今天在全長165公里的公路賽再度稱霸，他以4小時9分7秒的成績奪下菁英男子組冠軍，包辦雙金成大贏家。

馮俊凱在開賽前的戰略思維就是在玉長公路後進到領先集團，一開賽盧紹軒在台9線就不斷的攻擊但沒能成功，一直到進入玉長公路後，大家開始進行小集團的突圍作戰，直到出玉長公路後，進到台11線的丘陵路段，領先集團五人小組正式成立；馮俊凱距離終點前約20公里處，與李廷威合作在領先集團中再次突圍，在擅長的丘陵地創造分裂，也成功抵擋後面的追兵。

終點前36歲的老將凱哥技高一籌，硬是率先壓線進終點，成功用硬實力攻克今年全錦賽男子菁英組的第二面金牌。

「現在的作戰方式就是穩紮穩打，知道自己的優勢在哪邊，拿下這一勝算是達成這陣子的訓練目標。」馮俊凱為了不讓自己落入衝刺的劣勢，把握途中每個爬坡段，成功製造分裂的他順利在賽程後段完美執行計畫，雙料冠軍也為這戲劇性的一年寫下最好結局。

今年全錦賽以計時賽成績時間和公路賽成績時間累計總合時間為個人總成績，做為2025年國際公路賽國家代表隊個人公路賽的遴選依據，大大改變了台灣選手參賽的戰術策略，取得為台灣出征國際賽的資格的馮俊凱特別感謝宇都宮閃電車隊提供的資源，「接下來會放鬆一週的時間，再回到清萊準備亞錦賽，我認為對泰國的熟悉度，對我來說是很大的機會。」

馮俊凱也點出，李廷威和何彥誼在旅外後有顯著的進步，在這一戰後，還是期待未來能看見台灣在國際賽有更大的提升。