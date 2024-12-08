亞太聽障運動會奪3金7銀10銅 中華代表團載譽歸國

2024年吉隆坡第10屆亞太聽障運動會（Asia Pacific Deaf Games）今天落幕，代表團載譽而歸，教育部體育署舉辦返國餐會，選手、教練、代表團團長兼總領隊趙玉平、手語翻譯員、運動防護員等隊職員出席盛宴。體育署全民運動組呂宏進組長表示，本屆亞太聽5個競賽種類代表隊集訓，體育署均到場訪視，而本次每個代表隊至少有3個獎牌進帳，更展現了豐碩的集訓成效，呂宏進並接受保齡球雙人賽金牌暨團體賽銀牌選手謝盛福致贈代表團簽名旗留念。

本次賽會原訂於伊朗德黑蘭舉辦，經多國以安全為考量放棄參賽，致賽會取消後，亞太聽障運動總會（APDSC）今年9月22日發布賽會移至馬來西亞吉隆坡舉辦，我國隨即於當月底重啟參賽作業，於短時間內順利組團，中華民國聽障者體育運動協會平日即戰戰兢兢執行各項選手培訓計畫，並有一群穩扎穩打的後勤支援團隊，亞太聽才能奪下3金7銀10銅的好成績，充分展現平日的訓練成果。

亞太聽光榮落幕，體育署即將與聽體協再次啟動2025東京達福林匹克運動會備戰工作，期待能發掘、培育更多優秀聽障選手，並在訓練津貼、成就加給、運動科學等協助下，讓無聲的力量再次響徹雲霄。

亞太聽自1984年首屆辦理，本屆我國共有31位選手與10位教練出征，隨團有1位技術官員桌球技術長、4位手語翻譯員、1位醫師、5位運動防護員、影像新聞紀錄團隊及聽體協夥伴，提供專業及周全的選手服務，因為有各項專業人員投入，我國才能在國際身心障礙選手高度競技化、各國好手輩出中，延續2024年聖保羅世界聽障青年運動會的氣勢，並在賽會中與各國建立深厚的情誼。