快訊

板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

影／高鐵乘客疑搶自由座「互潑礦泉水」 鐵警一到2人態度急轉彎

和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

女力當道！林郁婷領軍奧運國手現身女性運動日

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張博雅（左）、林郁婷（中）和丁華恬擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。圖／展逸國際企業提供
張博雅（左）、林郁婷（中）和丁華恬擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。圖／展逸國際企業提供

2024 BE HEROES女性運動日於今天在彰化縣員林市彰南國民運動中心登場，首度在彰化舉行的活動獲得彰化縣政府、彰化縣議會與彰化體育會大力支持，活動也特別邀請2024巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷、田徑「跨欄女神」張博雅、「體操精靈」丁華恬擔任代言人，號召更多中部民眾一同動起來，兩場活動吸引近兩百人參加，一同響應「BEAUTY HEROES」口號，讓女性透過運動成為更好的自己。

彰化縣長王惠美親自出席開幕儀式，她特別感謝三名奧運國手造訪彰化，她說：「台灣在巴黎奧運拿下兩金五銅成績，其中有一金三銅由女性拿下，象徵運動界『女力當道』！」她強調女性平日忙著工作、家庭，但一定要留點時間給自己去從事運動，「運動能促進健康，沒有什麼比健康更重要。」

林郁婷、張博雅與丁華恬成全場最大亮點，獲得現場參與者熱烈支持與歡呼，三人也展現親和力，親切與現場女性同胞互動。林郁婷很開心看到更多女性一同參與運動，她說：「追逐夢想的過程中一定有很多聲音試圖去影響你的決定，我不是天才型選手，是透過毅力、努力與勤練，享受奮鬥的過程，最終享受達成目標的喜悅。」

丁華恬則表示不論做任何事樂趣很重要，要有樂趣才會想要繼續，看到了自己的進步就更有動力，她笑說：「體操有很多動作可以練習，我都很喜歡。」她也鼓勵女性一同來參與運動，一起感受運動的樂趣。

張博雅認為，適量運動對身體會帶來許多好處，不但能促進健康，運動還能紓解壓力，更可以透過參與運動來設定目標，「鼓勵大家一起來運動！」

2024 BE HEROES女性運動日首度在彰化登場，兩天活動吸引近200人參加。圖／展逸國際企業提供
2024 BE HEROES女性運動日首度在彰化登場，兩天活動吸引近200人參加。圖／展逸國際企業提供
張博雅擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。圖／展逸國際企業提供
張博雅擔任2024 BE HEROES女性運動日代言人。圖／展逸國際企業提供

丁華恬 張博雅 林郁婷

延伸閱讀

周杰倫快看！李洋、林郁婷願「終身免費」教周家寶貝

拳擊／世界拳總向林郁婷致歉 鄭世忠盼朝正面方向進行

林郁婷棄賽抗議性別質疑 侯友宜支持新北女兒決定

拳擊／林郁婷參賽資格遭質疑 洪孟楷要政府幫忙爭權利

相關新聞

亞太聽障運動會奪3金7銀10銅 中華代表團載譽歸國

2024年吉隆坡第10屆亞太聽障運動會（Asia Pacific Deaf Games）今天落幕，代表團載譽而歸，教育部...

女力當道！林郁婷領軍奧運國手現身女性運動日

2024 BE HEROES女性運動日於今天在彰化縣員林市彰南國民運動中心登場，首度在彰化舉行的活動獲得彰化縣政府、彰化...

自由車／六月摔車韌帶斷裂 馮俊凱全錦賽破紀錄驚奇摘金

113年全國自由車公路錦標賽個人計時賽項目，今天在台東登場，國內好手馮俊凱今年六月底摔車導致韌帶斷裂，直到八月中旬再次回...

全國各級學校民俗體育競賽 金門中正國小鼓吹陣順利達成10連霸

展現民俗文化的教育部全國各級學校民俗體育競賽，今天（8日）在吳鳳科技大學進行第二天比賽登場，來自金門的中正國小鼓吹陣於文...

路跑／曾文水庫馬拉松開跑 肯亞男女選手包辦全馬冠軍

第41屆曾文水庫馬拉今天清晨開跑，各組成績陸續出爐；其中來自肯亞的選手Francis Kioko Nzyoki及Nanc...

舉重／無緣巴黎奧運曾想放棄 林呈璟世錦賽摘銅有收穫

爭奪巴黎奧運舉重門票失利，一度讓林呈璟不想再練，直到看見奧運選手的拚勁才回心轉意，她這次舉重世錦賽挺舉摘銅、總和名列第4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。