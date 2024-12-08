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自由車／六月摔車韌帶斷裂 馮俊凱全錦賽破紀錄驚奇摘金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馮俊凱賽前以杜志濠的賽道紀錄為目標，今天順利寫下新紀錄。圖／圓創運動行銷
馮俊凱賽前以杜志濠的賽道紀錄為目標，今天順利寫下新紀錄。圖／圓創運動行銷

113年全國自由車公路錦標賽個人計時賽項目，今天在台東登場，國內好手馮俊凱今年六月底摔車導致韌帶斷裂，直到八月中旬再次回到單車上，今天以54分09秒打破112年由杜志濠寫下的賽道紀錄，順利拿下金牌，展現菁英選手的求勝渴望和韌性。

個人計時賽的路線每圈11.2公里，男子菁英組4圈共計44.8公里，馮俊凱賽前就以112年杜志濠的賽道紀錄54分13秒為目標，一開賽穩定的按照自己的配速來進行，雖然12月的台東側風風向不斷的改變，他仍以4秒之差順利寫下新的賽道紀錄，也成就一場跨年度的良性競爭，好消息傳到西班牙，人在巴林車隊訓練營的「濠小子」杜志濠也感到非常振奮。

馮俊凱說：「全錦賽是我覺得自己可以把握的比賽，但是你就是要付出百分之兩百的努力去準備，很多人都叫我停下來，可是我覺得我可以恢復得很好，以盡快回到賽場為目標，我覺得運動員就是這樣。」

傷後初期的馮俊凱一度無法練車，「我那時候把我自己身心封閉起來，不跟任何人講話，我那時候只想趕快恢復而已，不想讓任何因素阻止我往前進。」

馮俊凱也舉前隊友新城幸也為例，即便生涯兩度股骨骨折，都能重回賽場交出好表現，自己的韌帶撕裂傷也就不算什麼；從被醫生宣判今年都不能騎車，到季末回歸的好表現，他特別感謝台中中山醫院的高醫師以及樂橙物理治療所團隊的協助，讓自己從環九州、日本盃到全錦賽的表現讓人刮目相看。

明天還有全長165公里的個人公路賽，馮俊凱扼要地說：「明天比賽的原則很簡單，就是一直保持在前面。」

自由車 馮俊凱

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