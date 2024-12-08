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全國各級學校民俗體育競賽 金門中正國小鼓吹陣順利達成10連霸

聯合報／ 聯合報即時報導
金門中正國小在鼓吹陣賣力演出，贏得裁判的給予最高分，順利完成「10連霸」。圖／台南大學提供
金門中正國小在鼓吹陣賣力演出，贏得裁判的給予最高分，順利完成「10連霸」。圖／台南大學提供

展現民俗文化的教育部全國各級學校民俗體育競賽，今天（8日）在吳鳳科技大學進行第二天比賽登場，來自金門的中正國小鼓吹陣於文陣項目，獲得92.9的高分，贏得「特優」，順利達成「10連霸」，並獲得「文陣陣頭之王」美譽。

中正國小鼓吹陣由校長陳為信親自領軍，指導教練李麗娟、歐陽琪、陳麗蓮，率領25位學生赴台參賽。中正鼓吹隊常見於金門地區各大型慶典及活動中，累積豐厚經驗，此次再次於全國舞台榮獲文陣－國小組「特優」，全校師生引以為榮。

李麗娟指出，鼓吹陣成軍28年，在歷任校長楊肅正、張峰德、張栢樾、蔡雪芳以及現任校長陳為信的大力支持下，鼓吹陣已納入學校特色課程。平日由她肩負薪傳重任，指導金門傳統鼓吹，利用學生每天清早及下午放學後的時間進行兩階段式訓練。每每因為一個動作、一個隊形、一個音不夠到位，就會反覆練習，學生個個不喊苦、不怕累，才有今天亮麗成績。

「10連霸」得之不易，陳為信表示，今年薪傳小苗往下紮根，25個學生當中，有5位是一、二年級小小娃娃兒，吹起比自己身子還高的哨角，展現出「初生之犢不畏虎」的氣勢，驚豔全場；另外，其中還有幾位是比較需要關懷的小朋友，需要校長和老師以更大的愛心與耐心力投注其中。小朋友到團體中除學習技藝、培養紀律，也因此擴大了視野。她說，小朋友找到了自己的興趣，從中獲得成就感、光榮感，提高了自信心，也有人提高學業成績。

陳為信說，該校學生將近1200人，20多個社團，鼓吹隊是學校特色團隊，歡迎來參加鼓吹隊，將金門鼓吹傳承並發揚光大，明年3月受邀遠赴台中港區藝術中心演出，鼓吹隊隊員從一年級到六年級都有；相較於在比賽中拿「特優」，校長更注重傳承，讓小朋友有展演舞台，證明自己、獲得成就感、培養自信心。

鼓吹隊的重要推手是去年獲頒「師鐸獎」和「星雲教育獎」兩個獎項的李麗娟，她傳承金門鼓吹陣28個年頭，不僅克服種種困境，還創新設計隊形變化，足跡遍及兩岸三地，讓瀕臨失傳的金門鼓吹陣得以發光發熱。

李麗娟同時長年引領孩子們關懷金門環境，指導孩子設計科學實驗，參與全國科展、環境教育實作競賽及大陸科技創新競賽，獲獎無數，展現關懷鄉土的情懷，科學素養的形成，更提升孩子們的自信心，拓展視野，提升格局。

陳為信表示，中正國小鼓吹陣在全國來說是極少見的傳統陣頭，保留許多台灣本島失傳的古音，頗具歷史意義，學校會持續推展，讓已漸式微的金門傳統鼓吹得以薪傳下去。

金門中正國小在鼓吹陣達成「10連霸」。圖／台南大學提供
金門中正國小在鼓吹陣達成「10連霸」。圖／台南大學提供

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