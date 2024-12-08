曾文水庫馬拉松開跑 肯亞男女選手包辦全馬馬拉松冠軍
第41屆曾文水庫馬拉今天清晨開跑，各組成績陸續出爐；其中來自肯亞的選手Francis Kioko Nzyoki及Nancy Jebet Koech，分別在全馬男、女子組(42.195km)奪冠，成為全場焦點。
本屆比賽共有3076人參賽，其中最年長選手為87歲，年紀最小為3歲，今上午7點由南市副市長葉澤山鳴笛熱鬧開跑，葉表示，曾文水庫馬拉松是全國最經典老牌馬拉松賽，除申請賽道及成績認證，賽事並以「全程封路」為最大特點，讓選手可以安全無慮盡情奔跑，因賽道路程中高達近200公尺落差，嚴峻的路線考驗跑友體力與意志力，
體育局長陳良乾表示，賽事工作人員多數都是由臺南市各級學校退休校長、主任及老師組成，提供選手最熱情服務，更讓選手在完賽後，都能品嘗在地水果芭樂及柳丁，也提供熱騰騰的魚丸湯讓完賽跑者暖心暖胃，在曾文水庫馬拉松落幕後，緊接著迎接「2025台南古都國際半程馬拉松」，將於明年3月2日在永華市政中心南島路舉行，歡迎所有跑友，來台南感受這場最熱鬧的城市半程馬拉松嘉年華會
2024第41屆曾文水庫馬拉松各組總排名前三名成績如下：
全馬組(男子)：Francis Kioko Nzyoki2時34分9秒、MUTETI LUKAS WAMBUA2時34分19秒、 Boniface Kitila Kikuvi 2時34分50秒。
全馬組(女子)：Nancy Jebet Koech3時9分57秒、 Eunice Mukina Mutungi3時10分31秒 、邱麗卿3時11分17秒。
挑戰組(男子)：古佳倫1時19分7秒、林宸瑨1時20分29秒、鄭智穗 1時22分5秒。
挑戰組(女子)：黃茗 1時38分33秒、馮羿錡1時40Z分3秒 、曾夙靖1時44分35秒。
路跑組(男子)：風承顥41分49秒、馬偉政 44分16秒、李逸帆44分44秒。
路跑組(女子)：許詔程 50分49秒、歐羽芯55分49秒、楊予晴59分56秒。
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