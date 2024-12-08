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路跑／曾文水庫馬拉松 逾3000跑友挑戰賽道考驗

中央社／ 台南8日電
第41屆曾文水庫馬拉松8日登場，賽道以曾文水庫環庫道路為主，吸引逾3000名跑友參加。圖／台南市政府提供
第41屆曾文水庫馬拉松8日登場，賽道以曾文水庫環庫道路為主，吸引逾3000名跑友參加。圖／台南市政府提供

第41屆曾文水庫馬拉松賽今天上午登場，賽道以曾文水庫環庫道路為主，沿途景色優美，吸引逾3000人參加，年齡最小3歲、最大87歲，挑戰賽道路程中近200公尺高度落差。

台南市副市長葉澤山主持鳴笛儀式前致詞表示，曾文水庫馬拉松是台南市府年度壓軸路跑賽事，為提供優質賽道及賽事品質並確保選手權益，曾文水庫馬拉松除了申請賽道及成績認證，賽事並以「全程封路」為最大特點，讓選手可以安全無慮的盡情奔跑。

葉澤山表示，因賽道路程中高達近200公尺高度落差，也是許多跑友每年年終驗收體力與跑力的最終場賽事；嚴峻路線考驗跑友體力與意志力，非常值得跑友挑戰自我，也感謝各界長久以來支持，成就這項全國最老牌馬拉松賽。

台南市政府體育局長陳良乾表示，這項賽事是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，選手沿途可欣賞曾文水庫園區擁有的渾然天成景致，且賽道繞著曾文水庫環水庫道路，涼爽空氣中搭配湖光山色，成為各方馬拉松好手每年必報賽事。

他說，在曾文水庫馬拉松落幕後，台南接著迎接「2025台南古都國際半程馬拉松」，預定於明年3月2日在永華市政中心南島路舉行，希望跑友們踴躍參與，感受熱鬧的城市半程馬拉松嘉年華會。

台南 曾文水庫 馬拉松

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