健美／台灣健美健身歲末嘉年華 全國錦標賽報名創新高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全國健美健身錦標賽暨2025年國家選手選拔賽今天在台北體育館登場。圖／中華民國健美健身協會提供
全國健美健身錦標賽暨2025年國家選手選拔賽今天在台北體育館登場。圖／中華民國健美健身協會提供

由中華民國健美健身協會舉辦的全國健美健身錦標賽暨2025年國家選手選拔賽，周末在台北體育館熱鬧舉行，今年賽事比起去年報名人數成長1.67倍，達到歷史新高841位參與22個項目。

健美健身協會理事長許安進開幕致詞時指出，近年我國健美健身運動參與人口逐年增長，中華健兒們參加IFBB國際健美總會主辦的國際賽也屢屢創佳績，共同擦亮中華台北健美這塊招牌。

健美健身協會秘書長陳緯哲補充，自從理事長許安進7月前往蒙古亞錦賽將IFBB環球先生國際賽簽回台灣舉辦後，10月屏東全民運動會結束，就有許多縣市代表隊選手抱持高度期待，想要成為中華台北健美國家代表隊的國手，2025年替台灣在國際賽場上發光發熱。

因此，周末這兩場含國手選拔的賽事，湧入許多各縣市健美頂尖選手，今天賽事男子健美項目中，由來自嘉義縣的張永杰奪下總冠軍，男子古典健美由來自台中市的陳力取得總冠軍。

延伸閱讀

集體撕爆上衣！2PM來台「唱3首就脫了」

棒球英雄陳柏清出席 高雄鹹酥雞嘉年華滿滿邪惡炸物

桃園迎新年下周桃食安心 健康永續嘉年華送好禮

一周運動3至4天…她體脂37仍覺有小腹 網點問題出在這

相關新聞

羽球年終賽／麟洋配最後一舞分組出爐 將上演台灣內戰

BWF年終賽將於11日在杭州奧體中心體育館點燃戰火，今年我國共有4組人馬參賽，在今天的抽籤儀式中，我國一哥周天成與第一種...

羽球／6位數鑽戒求婚 王齊麟喊「給她幸福」 婚禮生子規畫曝

羽球黃金男雙「麟洋配」的王齊麟昨晚向女友「樂天女孩」陳詩媛（十元）求婚成功，王齊麟今出席中華郵政於母校民權國小設置金牌郵...

健美／台灣健美健身歲末嘉年華 全國錦標賽報名創新高

由中華民國健美健身協會舉辦的全國健美健身錦標賽暨2025年國家選手選拔賽，周末在台北體育館熱鬧舉行，今年賽事比起去年報名...

亞太聽障運動會 我代表團3金、7銀、10銅作收

我國參加亞太聽障運動會代表團今天結束所有賽程，靠著羽球團體賽及桌球楊榮宗的男子單打項目，代表團於賽程最終日再進帳2面銅牌...

台北市建築世代會慈善聖誕路跑登場 4100名跑者做公益

第12屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑，於今天下午正式起跑，今年參賽人數創下新高，共有4100多名跑者參與，報名費所...

學校民俗體育競賽移師吳鳳科大 台灣獅逾2000人次參賽

113年學度全國各級學校民俗體育競賽，第四天賽程移師到嘉義縣民雄吳鳳科技大學舉行，今天比賽項目有踢毽、撥拉棒、流星球、砌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。