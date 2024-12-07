健美／台灣健美健身歲末嘉年華 全國錦標賽報名創新高
由中華民國健美健身協會舉辦的全國健美健身錦標賽暨2025年國家選手選拔賽，周末在台北體育館熱鬧舉行，今年賽事比起去年報名人數成長1.67倍，達到歷史新高841位參與22個項目。
健美健身協會理事長許安進開幕致詞時指出，近年我國健美健身運動參與人口逐年增長，中華健兒們參加IFBB國際健美總會主辦的國際賽也屢屢創佳績，共同擦亮中華台北健美這塊招牌。
健美健身協會秘書長陳緯哲補充，自從理事長許安進7月前往蒙古亞錦賽將IFBB環球先生國際賽簽回台灣舉辦後，10月屏東全民運動會結束，就有許多縣市代表隊選手抱持高度期待，想要成為中華台北健美國家代表隊的國手，2025年替台灣在國際賽場上發光發熱。
因此，周末這兩場含國手選拔的賽事，湧入許多各縣市健美頂尖選手，今天賽事男子健美項目中，由來自嘉義縣的張永杰奪下總冠軍，男子古典健美由來自台中市的陳力取得總冠軍。
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