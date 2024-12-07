亞太聽障運動會 我代表團3金、7銀、10銅作收

我國參加亞太聽障運動會代表團今天結束所有賽程，靠著羽球團體賽及桌球楊榮宗的男子單打項目，代表團於賽程最終日再進帳2面銅牌，總計以3金、7銀、10銅的成績作收，總統賴清德聞訊後，第一時間拍發賀電向代表團表達誠摯的恭賀之意。

我國參加本屆賽會共派出31名選手、競逐5個運動種類（田徑、桌球、羽球、保齡球、跆拳道）的競賽，雖指標性的金牌僅獲得3面，然而各個運動代表隊都有斬獲獎牌，顯見我國聽障運動代表隊在近年政府積極投入資源辦理各級培訓政策下，仍展現足夠的廣度與人才深度。

回顧本屆亞太聽障運動會的舉辦歷程，可謂一波多折，原定主辦國伊朗不僅有中東區域戰爭的影響，另有國際經濟制裁、女權及人權議題的諸多疑慮，各國對賽會前景多持消極與悲觀態度，在包含我國在內的東亞各國紛紛表態退出賽會後，終迫使亞太聽障運動總會洽請馬來西亞吉隆坡接辦。然而馬來西亞倉促接辦的狀況下，大會各項措施仍有諸多待改善空間。

我國聽障者體育運動協會藉此機會於賽會期間與各國代表團交流，亞太區各國對我國近年積極主辦國際賽會，以及高水準的服務品質一致表達肯定，並希望未來無論國際賽會是否由我國主辦，都能受到我國專業人才與豐富籌辦經驗的支持及協助。

對此，我國代表團團長暨中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平表示，我國在國際聽障運動體壇的任務，除了參賽以外，也積極推薦人才、主辦賽會活動、提供資源共享等，自多面向地參與國際體育活動，方能鞏固我國在國際聽障社群的影響力。近日也接獲2025年東京夏季聽奧籌委會希望能來台向我國請益有關辦理世界聽障田徑錦標賽賽務工作的訊息，本於資源共享的立場，我國將傾力提供協助。

代表團結束第10屆亞太聽障運動會的參賽任務後，將於8日下午返抵國門，教育部體育署肯定代表團此行參賽的辛勞與貢獻，將於桃園國際機場迎接團隊凱旋歸國，並設宴慰勞團隊，與代表團共同慶祝佳績，為2025東京聽奧繼續努力。