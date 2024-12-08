羽球年終賽／麟洋配最後一舞 遇台灣內戰

即將在十一日點燃戰火的世界羽聯年終賽，昨天舉行分組抽籤儀式，其中將最後一次合拍的「麟洋配」王齊麟／李洋，最終與我國另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒抽在同組，將競爭分組前兩名晉級四強機會。

在今年巴黎奧運完成男雙金牌二連霸後，李洋也前往國體大任教，並將在年終賽與王齊麟最後一次搭檔後正式高掛球拍，兩人在前天以「獎金王」身分攜手出席國光體育獎章頒獎典禮後，晚間王齊麟還向女友「十元」陳詩媛求婚成功，搭檔李洋也在一旁見證，為即將出征年終賽增添喜氣。

這次年終賽與另組台灣組合李哲輝／楊博軒抽在同組，讓李洋直呼是「命中注定」。因「麟洋配」在二○一九年開始合拍的首場國內排名賽，就在決賽遭遇李哲輝／楊博軒，這也是李洋與李哲輝拆夥並與新搭檔合拍後的首度對決，在李洋高掛球拍前的最後一戰，又將與昔日搭檔再度碰頭。

至於這次年終賽單打籤表，在兩位衛冕者安賽龍、戴資穎都缺陣的情況下，也將產生新冠軍。我國一哥周天成分組賽與丹麥安東森、中國大陸李詩灃、馬來西亞李梓嘉同組。其中對戰安東森，周天成雖然保有七勝四敗優勢，但近期卻是三連敗，至於與李詩灃、李梓嘉對戰都維持平局，有機會力拚生涯第二度四強。

而混雙賽事我國楊博軒／胡綾芳則是與兩組大陸組合蔣振邦／魏雅欣、鄭思維／黃雅瓊以及香港鄧俊文／謝影雪分在同組，競爭激烈。其中「思雅組合」中的鄭思維也將在年終賽後退役，回歸家庭生活。