國際大學街舞高峰會 蕭副總統：讓世界看到台灣活力

副總統蕭美琴今天出席「College High Vol.20 暨世界大學街舞高峰會」時表示，街舞是不分年齡、身材，甚至不同世代都可以參與、包容性很大的活動，希望大家一起舞出青春、舞出活力，讓世界看到台灣最棒的活力。

蕭副總統今天與外交部次長吳志中、教育部次長張廖萬堅、立法委員蘇巧慧、吳沛憶、沈伯洋、體育署長鄭世忠、中華民國街舞運動推廣協會秘書長田俊拓、文化總會秘書長李厚慶等人共同出席「CollegeHigh Vol.20 暨世界大學街舞高峰會」。

蕭副總統表示，她非常高興首次參加街舞高峰會，感受熱鬧歡欣的街舞氣氛，也感謝主辦單位中華民國街舞運動推廣協會，20年前即開始舉辦這項國際交流活動，現場也有來自其他國家的夥伴們，大家一起舞出青春、舞出活力。

蕭副總統認為，街舞是不分年齡、身材，甚至是不同世代都可以參與、包容性很大的活動，今年巴黎奧運首度將霹靂舞列為正式項目，台灣好手孫振也代表國家參賽，她相信未來在大家的熱烈參與下，會有更多優秀選手代表台灣參賽，讓世界看到台灣最棒的活力。

她說，前總統蔡英文任內曾出席街舞相關活動，總統賴清德也非常支持全民運動，吳沛憶、蘇巧慧、沈伯洋也是街舞的好手，希望大家一起加油，讓街舞繼續代表台灣呈現活力的面貌。