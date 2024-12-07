台北市建築世代會慈善聖誕路跑登場 4100名跑者做公益

第12屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑，於今天下午正式起跑，今年參賽人數創下新高，共有4100多名跑者參與，報名費所得及企業響應捐贈共募集約270萬400元，將全數捐贈至台東「孩子的書屋」及三峽「小草書屋」，幫助弱勢孩子們，度過一個溫暖的耶誕節。

今年活動以「Love our dream , Kids our future」做為Slogan，代表著以世代傳承為基礎，把愛延續傳至下一代，首次增設接力組18公里，每隊第一棒於今天下午2點40分從大佳河濱公園起跑。

「ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑」主辦單位台北市建築世代會常年投入國內慈善公益，對於公益活動不遺餘力，台北市建築世代會柯啟新致詞表示，「我們一直將參與社會公益視為責任與榮幸，期盼能透過每年舉辦的聖誕路跑集結更多愛心，以世代傳承為基礎，把愛延續傳至下一代，為社會弱勢盡一份心力。」

台北市建築世代會慈善聖誕路跑，鼓勵民眾走出戶外運動外，更凝聚了社會各界的愛心和支持，為需要幫助的孩子送上了一份溫暖與關懷。此外，本次慈善路跑活動有許多亮點，尤其今年首度增設「聖誕傳情接力組」，不論是親友、或是親子爸爸媽媽帶著小孩跑，或是企業團體也共襄盛舉，首次開設共有150隊參加，現場接力熱鬧、溫馨，一起將愛一棒一棒透過接力賽的方式，傳承下去。

另外還各組還有非常具有紀念意義的聖誕節造型獎牌，有薑餅人造型、聖誕老人造型還有聖誕樹，讓每一組參加的跑友，都擁有不同回憶。現場也安排巨型聖誕樹，與聖誕老公公發放糖果，提早讓大家感受聖誕節氛圍外，今年也增設許多趣味闖關攤位，闖完後還可以兌換摸彩券，豐富的摸彩品讓大家帶回家，包括各大飯店提供住宿券，還有提供孩童遊戲氣墊，以及「聖誕造型獎」活動，紛紛穿上聖誕主題的裝扮，讓賽道增添不少趣味，共同打造出歡樂的聖誕氛圍，一起度過愉快的周末。