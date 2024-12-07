學校民俗體育競賽移師吳鳳科大 台灣獅逾2000人次參賽

113年學度全國各級學校民俗體育競賽，第四天賽程移師到嘉義縣民雄吳鳳科技大學舉行，今天比賽項目有踢毽、撥拉棒、流星球、砌磚、台灣獅與客家獅，台灣獅今年超過2千人次參賽，佔大會參賽總人次的5分之1以上，除了每隊的人數多以外，參賽隊伍、比賽項目也多。

除了台灣獅，還有客家獅；兩者的不同，柳溝國小教練表示，客家獅的獅頭為畚箕形，台灣獅呈米篩形。台灣獅和客家獅的混合組中有猴子及大頭佛，大頭佛稱為「大面」，又稱如意；猴子稱為「小面」，又稱吉祥，取「吉祥如意」之意。

內埔國小客家獅隊於民國93年開始參賽，有別於其他學校的獅頭是向外訂購，他們由老師和學生合作自製獅頭。前兩年在菁英賽台灣獅多獅、瑞獸2項獲得3座金質獎、1座菁英獎佳績的嘉義縣柳溝國小，今天也參加客家獅比賽，目標放在明天進入「菁英賽」。

頂六國小客家獅的教練羅明賢和范桂章，他們帶領的中埔鄉客家獅隊原是嘉義縣唯一的客家獅隊，當年客家電視台開播時，就邀請中埔鄉客家獅隊表演，如今他投入基層，提升客家獅的水準。

踢毽比賽，去年以386次贏得第1的彰化縣南郭國小3年級蘇紘豊，今年更上層樓，3分鐘踢出424次的佳績，創下雙破紀錄的「2連霸」佳績。

砌磚比賽參賽人次相對較少，因此大會將「特優」門檻由每分鐘45下調降到35下，希望吸引更多人參與此項運動。竹南國小砌磚隊融入花式砌磚動作，還可背後接磚，表現十分亮眼。

類似東南亞盛行藤球的「網毽」是少數具有對抗性質的項目，吊長球、放小球，偶爾來個高抬腿下壓殺球，非常精彩，大專個人男子組的桃園國立體大楊佳翰順利完成「3連霸」，大專女子組由台北市大王湛閑封后，而且搭配李欣蓉拿下雙人網毽優勝，是網毽的雙料后。