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橄欖球企聯／台北元坤奪三連霸 領隊杜元坤頒210萬獎金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北元坤擊敗長大海洋，在台灣企業橄欖球連賽完成三連霸壯舉。圖／元坤運動文創提供
台北元坤擊敗長大海洋，在台灣企業橄欖球連賽完成三連霸壯舉。圖／元坤運動文創提供

2024年第三屆台灣企業橄欖球聯賽在今天落幕，台北元坤隊靠著6次達陣與2次成功加射，最終以34：15擊敗長大海洋隊，完成史無前例的三連霸壯舉。

今天長大海洋一開賽就攻勢凌厲，並且把握射門機會打開得分大門取得3：0領先，但尋求衛冕的台北元坤反擊相當迅速，雖然錯過射門追平機會，但憑藉著團隊戰力推進至對手禁區，高正釗成功達陣，5：3超前，可惜射門再次失手，沒能擴大領先。

不過長大海洋也非省油的燈，包括上半場一度追到5：8，下半場在元坤一度取得20：8領先後，又一度追到15：20，但台北元坤今天在攻守兩端都展現旺盛贏球企圖心，多次擋下長大海洋的反撲，包括在吳忠峻達陣並射門成功取得27：15領先，讓急於追分的長大海洋慌了手腳，最終台北元坤拿下跨季對戰8戰全勝紀錄。

台北元坤總領隊、義大醫院院長杜元坤賽後表示，上半場逆風，所以進攻非常不利，但這些球員就像是他的兒子們，中場告訴他們，放開手腳打，不要有壓力，全力以赴就好了。

高中剛畢業，目前就讀北市大一年級的高正釗，生涯第一次在企業聯賽達陣就是在冠軍戰幫球隊建功，他靦腆的笑稱，「感謝杜院長、教練和學長的信任，他們要我只要做好防守，並且執行球隊戰術，當下球隊處在落後階段，我拿到球就是勇往直前的衝，很開心幫助球隊拿到冠軍。」

杜元坤賽後高舉冠軍獎盃，賀勉所有隊職員的時候也立刻自掏腰包，頒發每人6萬元獎金，雖然花了210萬元，看到每個人開懷大笑，杜元坤的心中也獲得極大滿足感。

杜元坤強調，感謝橄欖球協會舉辦企業聯賽提供選手競技舞台，接下來開始要走向國際化了，這次球隊找來日本球員雨谷陸椰收到很好的成效，明天會與日本的球隊展開交流，期許能夠達到互相成長的目標。

台北元坤領隊杜元坤（中）全場專注球員比賽，賽後直呼很高興球員在落後逆境中仍不放棄。圖／元坤運動文創提供
台北元坤領隊杜元坤（中）全場專注球員比賽，賽後直呼很高興球員在落後逆境中仍不放棄。圖／元坤運動文創提供

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