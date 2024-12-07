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影／母校設奧運金牌郵筒 王齊麟：希望繼續為台灣爭光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
奧運金牌羽球國手王齊麟（右）與父親王偉建（左）出席奧運金牌郵筒啟用典禮。記者胡瑞玲／攝影
奧運金牌羽球國手王齊麟（右）與父親王偉建（左）出席奧運金牌郵筒啟用典禮。記者胡瑞玲／攝影

我國黃金男雙「麟洋配」2024巴黎奧運摘金，成功衛冕羽球男雙金牌，為感謝選手為國家的貢獻，中華郵政攜手王齊麟母校，於台北市民權國民小學設置「奧運金牌郵筒」，今早舉辦啟用典禮，王齊麟表示，希望未來還能繼續為台灣爭光。

中華郵政台北郵局攜手王齊麟母校民權國小打造第3座金牌郵筒，並記錄王齊麟與李洋為台灣奪下金牌戰功。王齊麟致詞表示，沒有民權國小就沒有現在的他，因為民權國小的栽培，才有他的2面金牌，希望未來能有更多金牌出現。

另外，王齊麟也強調家人的支持、感謝爸爸給他好的觀念，王齊麟表示，沒有家人支持及從小培育，就沒有現在的他，希望未來有更多選手英雄讓台灣被世界看見，也盼他自己未來能再為台灣爭光。

立委王鴻薇也出席現場，她致詞時稱讚，設置金牌郵筒具有教育意義；台北郵局局長黃良江表示，大部分的運動項目皆視奧運為世界最高級別賽事，要獲得比賽資格實屬不易，更何況贏得金牌，並達成史上首次2連霸的紀錄。

黃良江說，民權國民小學除培育出王齊麟選手本人外，學校羽球、游泳等運動社團，加上管弦樂團等音樂社團蓬勃發展，期盼奧運金牌郵筒的設置，能將學長榮耀傳承下去，也祝福王齊麟選手未來能再創巔峰。

中華郵政表示，為表彰王齊麟與李洋對台灣羽球運動的貢獻，特發行「黃金拍檔麟洋郵摺」1款，每本內含王齊麟與李洋結合「永續郵票」個人化郵票1張，售價500元，即日起開放民眾於「i集郵」網站訂購，郵局將於12月17日起陸續寄出。

中華郵政指出，「奧運金牌郵筒」不只是彰顯奪金榮耀，亦是感謝選手對國家社會的貢獻，日後也將陸續為各領域金牌選手打造專屬的金牌郵筒，盼藉此永恆標誌，激勵各領域選手追求更高的榮耀，並鼓勵民眾學習運動家堅持理念、奮鬥不懈的精神與毅力。

奧運金牌羽球國手王齊麟（右三）今出席奧運金牌郵筒啟用典禮。記者胡瑞玲／攝影
奧運金牌羽球國手王齊麟（右三）今出席奧運金牌郵筒啟用典禮。記者胡瑞玲／攝影

立委王鴻薇出席奧運金牌郵筒啟用典禮，她致詞時表示，設置金牌郵筒具有教育意義。記者胡瑞玲／攝影
立委王鴻薇出席奧運金牌郵筒啟用典禮，她致詞時表示，設置金牌郵筒具有教育意義。記者胡瑞玲／攝影

為表彰王齊麟與李洋對台灣羽球運動的貢獻，中華郵政特發行「黃金拍檔麟洋郵摺」1款。記者胡瑞玲／攝影
為表彰王齊麟與李洋對台灣羽球運動的貢獻，中華郵政特發行「黃金拍檔麟洋郵摺」1款。記者胡瑞玲／攝影

奧運金牌羽球國手王齊麟表示，沒有家人支持及從小培育，就沒有現在的他，希望未來有更多選手英雄讓台灣被世界看見，也盼他自己未來能再為台灣爭光。記者胡瑞玲／攝影
奧運金牌羽球國手王齊麟表示，沒有家人支持及從小培育，就沒有現在的他，希望未來有更多選手英雄讓台灣被世界看見，也盼他自己未來能再為台灣爭光。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政 巴黎奧運 金牌

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