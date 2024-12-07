羽球年終賽／麟洋配最後一舞分組出爐 將上演台灣內戰

BWF年終賽將於11日在杭州奧體中心體育館點燃戰火，今年我國共有4組人馬參賽，在今天的抽籤儀式中，我國一哥周天成與第一種子丹麥安東森（Anders Antonsen）、中國大陸李詩灃、馬來西亞李梓嘉分在同組，至於黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋則與我國另外一組好手李哲輝／楊博軒分在同組。

BWF年終賽在今天舉行抽籤儀式，其中在單打部分去年奪冠的男單安賽龍、女單戴資穎都未參賽，其中在女單分組最終為A組大陸王祉怡、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、日本大堀彩、泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），B組大陸韓悅、南韓安洗瑩、泰國蘇妮妲（Supanida Katethong）與日本山口茜。

至於在男單分組，我國一哥周天成最終與丹麥安東森、大陸李詩灃、馬來西亞李梓嘉一同分在A組，B組則為大陸石宇奇、日本奈良岡功大、泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）。

而將在年終賽上演生涯最後一舞的李洋，與搭檔王齊麟在男雙分組抽籤中，則是與我國另外一組組合李哲輝／楊博軒一同抽入A組，同組的還包括丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）、馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），將力拚分組前2名晉級4強。

至於在混雙籤表部分，我國楊博軒／胡綾芳則是與兩組大陸組合蔣振邦／魏雅欣、鄭思維／黃雅瓊以及香港鄧俊文／謝影雪分在同組，其中「思雅組合」中的鄭思維也將在今年年終賽後退役，回歸家庭生活。