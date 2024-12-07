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亞太聽障運動會 羽球團體賽連克香港、大陸晉級四強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
田徑小將陳昀暄在女子400公尺決賽拿下銀牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
田徑小將陳昀暄在女子400公尺決賽拿下銀牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

我國參加亞太聽障運動會代表團繼前一日在桌球場上演兩岸對決的戲碼後，昨天羽球隊在混合團體賽一日兩戰，連克香港及中國大陸兩隊，拿下最後一張四強門票，也提前確定將再鎖定一面獎牌。

我國羽球隊日前與地主馬來西亞隊鏖戰五點後以2：3落敗，昨天面對香港隊成晉級淘汰賽的背水一戰，我代表隊將士用命，以3：2拿下勝利，順利晉級淘汰賽階段。

下午的淘汰賽遭遇B組第二名的大陸隊，再次上演場內備受矚目的兩岸對決，我國在鄭成鼎與沈彥汝相繼拿下男、女單打的勝利後，率先以2：0聽牌，但是大陸隊在接下來的男雙及女雙討回兩點，兩隊在最後的混雙決勝負。

我國派出本屆賽會的女單銀牌沈彥汝搭配男單銅牌鄭成鼎把守晉級關卡，兩人配合實力明顯高於對手，比賽開打後即毫無懸念，我國混雙組合以21：12、21：9直落二帶走勝利，也拿下最後一張四強門票，提前鎖定獎牌，今天上午將與印度隊爭奪晉級決賽的門票。

代表團另靠著田徑年輕小將陳昀暄在女子400公尺決賽的奮力一搏拿下一面銀牌，陳昀暄是我國參加首屆世界聽障青年運動會的代表隊選手，今年7月參加我國台北市主辦的世界聽障青年田徑錦標賽也表現不俗。

陳昀暄本次赴吉隆坡參加第10屆亞太聽障運動會已是今年內第三度代表我國參加國際聽障運動競賽，年紀雖輕但已累積不少國際賽經驗，主項為中距離的陳昀暄，在女子800公尺決賽未能發揮理想，僅以第6名作收。再戰女子400公尺決賽，陳昀暄發揮優異的速耐力，鳴槍起跑後很快就與伊朗選手拉開與其他人的差距，兩人一路領先至進入最後直道，陳昀暄奮力衝刺仍以半身差距不敵，但仍以64秒12的成績拿下銀牌，也是個人代表成人級別國家代表隊的首面獎牌，意義非凡。

保齡球場上進行賽程最後的盟主賽，為我國拿下賽會首面獎牌的女將林香孜，在盟主賽一路連克對手，包含在8強賽取勝自家隊友薛秀珍，一路闖進金牌戰，可惜氣力放盡，未能延續一整日的好手感，以0：2敗給南韓對手，為我國再收一面銀牌，同時也是個人在這次賽會的第三面獎牌，成果豐碩。

桌球場昨天則是進行個人單打的小組預賽，我國男子選手楊榮宗、郭岳東及莊承燁，女子選手張宜君及陳千霏等人順利晉級至明天的16強賽，有望再添獎牌。

其中男子選手莊承燁是本屆賽會代表團最年輕的選手，年僅12歲已累積不少國際賽經驗，本次面對亞太區各國強敵能闖進16強淘汰賽，表現令人驚豔，後勢可期。

成晉 田徑 羽球

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