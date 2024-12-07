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羽球／「誰的青春沒有周杰倫」戴資穎朝聖演唱會每首都會唱

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎(左)朝聖周杰倫演唱會。截圖自riceandshine.co IG
戴資穎(左)朝聖周杰倫演唱會。截圖自riceandshine.co IG

我國羽球一姊戴資穎日前宣布將動刀治療膝傷，在動手術前，她圓夢到台北大巨蛋欣賞天王周杰倫演唱會。她也在個人IG直呼，「誰的青春沒有周杰倫！」

戴資穎趁手術前還能自由活動的時光，朝聖天王周杰倫昨天在大巨蛋的演唱會，網紅周筠（Yun）發文分享與小戴一起聽演唱會的照片，小戴放下頭髮，開心地拿著手燈。

周筠透露，「我們一起練歌練了一個多月，整場一直在玩前奏一下就能說歌名的遊戲，完全贏不過！為何那麼厲害！」戴資穎在留言區回應，「每一首都要會唱才可以！實在是太開心的夜晚！」

戴資穎隨後也發IG限動直呼，「誰的青春沒有周杰倫！能夠一起坐在那唱歌，真的像在作夢。小時候最愛唱的歌，就是周杰倫的，最後能如願看到演唱會，真的是太開心了。」

戴資穎發IG限動分享周杰倫演唱會心得。截圖自戴資穎IG限動
戴資穎發IG限動分享周杰倫演唱會心得。截圖自戴資穎IG限動

周杰倫 戴資穎

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