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犒賞英雄 國光獎金逾4.6億創新高

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
教育部昨天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，奧運拳擊女子57公斤級第一名林郁婷（中）、奧運羽球男子雙打冠軍李洋（右）及王齊麟（左）開心領獎。記者潘俊宏／攝影
教育部昨天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，奧運拳擊女子57公斤級第一名林郁婷（中）、奧運羽球男子雙打冠軍李洋（右）及王齊麟（左）開心領獎。記者潘俊宏／攝影

國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮昨天登場，今年共發出4億6470萬元的國光獎助學金，繼去年後再創歷年之最，其中世界棒球12強賽中華隊就拿下1億9600萬元，教練團獎金也由原先總額的200萬元提升至600萬元。

今年我國體育健兒在國際舞台上表現搶眼，包括巴黎奧運奪下2金5銅，其中摘下金牌的「世界拳后」林郁婷與羽球「黃金男雙」王齊麟／李洋，也分別獲獎2090萬元與2060萬元，登上今年獎金后與獎金王。

第一次以選手身分到場受獎，也將是最後一次的李洋表示，「很感謝獲得這樣殊榮和認可，這對於運動員是很大盛會，也是對於運動員最大肯定，很高興能獲得兩次一等一級獎章，還是跟齊麟一起，真的是很棒的成就。」

至於在世界12強棒球賽奪下我國史上首面世界一級賽金牌的中華隊，昨天也由陳冠宇、張奕、李凱威、潘傑楷等人代表受獎，球員每人獲得700萬元，總額1億9600萬元，創下單項運動賽事新高。

其中陳冠宇在昨天也與羽球一哥周天成相見歡，周天成更當場邀約陳冠宇洛杉磯奧運見，但陳冠宇則對是否再打國際賽持保留態度，談到這次12強賽的夢幻之旅，他說：「這對我來說是一件相當不真實的事，尤其我在日本那麼多年，知道日本棒球的實力，很開心在最後幾次的國際賽，能在這麼好的舞台打敗日本。」

體育署署長鄭世忠說，政府和單項協會都以選手為重要核心價值與原則來處理行政事務，也讓選手愈來愈能夠放開去爭取最高榮譽。

巴黎奧運 日本 運動

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