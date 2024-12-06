田徑／羅佩琳本賽季完美收官 續拚亞運獲贊助增信心

以名古屋亞運參賽為目標的我國女子400公尺「跨欄女神」羅佩琳，今年最後一場賽事為10月在花蓮登場的全國田徑錦標賽，最終她以60秒24的破大會紀錄成績摘金，為賽季畫下完美句點，而下賽季她也將以爭取名古屋亞運參賽權為目標繼續備戰。

羅佩琳今年初因訓練時腿部不適，導致開季時間較晚，不過經過治療與訓練調整後，她於5月的大阪展開首場賽事，隨後參加6月的台灣國際田徑公開賽及9月的世界田總銅標洲際巡迴賽（日本新潟站），狀況則是漸入佳境。

而今年10月在花蓮登場的兩年一度全國田徑錦標賽中，羅佩琳更是在女子400公尺跨欄決賽以60秒24率先衝線，打破自己2016年創下的大會紀錄，勇奪金牌並刷新本賽季個人最佳，為賽季畫下完美句點。

談到過去一年的調整起伏，羅佩琳說：「雖然今年賽事較少，但參加的三場都是國際賽事，與國外的選手一起跑，更可以感覺到強度的刺激，也看到自己如果要拚亞運的話，需要提升哪些地方，以及在欄間要用什麼樣的策略。至於全田賽沒有為自己設定秒數，而是設定每個欄間的步數，希望能盡力去跑到目標，很開心自己完成了，完成後身體反而沒有預期的疲憊，也很開心能夠克服心魔，為接下來的訓練達成很重要的目標。」

在全國田徑錦標賽後，羅佩琳完成了今年的賽季並展開冬訓，她規劃明年參加更多場的國內、外賽事，同時也因贊助商濰視眼科已向她表達，繼續支持她出國參賽的意願，讓她得以專注於備戰亞運的目標。

對於贊助商的持續支持，羅佩琳說：「設定2026亞運的參賽目標是想為自己再拚一次，真的很感謝濰視眼科的支持，當時是想說做個近視雷射讓比賽、訓練更加分，沒想到濰視更進一步主動伸出援手，支持我出國參賽追求夢想。前陣子也告訴我會繼續支持下去，加上這兩年陪伴著我的贊助商們，有他們的支持可以減輕許多擔憂，也讓我更想達標來感謝他們的支持。」

談到新賽季的目標時，羅佩琳表示，依照世界田徑總會的積分排名，亞洲今年女子400公尺跨欄排名第一的選手已31歲了，亞洲前十名30歲以上的女選手有4位，加上目前對自己身體狀況的感覺還滿好的，相信以目前剛滿30歲的年紀，要再拚一定有機會，也希望能激勵年輕的女選手們繼續拚。