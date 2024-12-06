橄欖球／元坤盃7外隊來台切磋 杜元坤喊話為選手破風

2024台北元坤盃大專國際邀請賽將於28、29日在台北田徑場開打，今年吸引了來自日本、新加坡與南韓共計7支外隊報名參賽，讓賽事更具國際化規模，創辦人杜元坤在今天記者會上也表示，自己願意當選手的破風手，不僅要打造舞台讓選手發光發熱，更要把所有阻礙擋掉，讓選手安心衝線。

邁入第五屆的元坤盃過去幾年不僅賽事規模逐年提升，在今年開放報名後更有超過20支國外大學隊伍詢問是否能來台參賽，最終今年在公開組與一般組將有7支國外勁旅來台參賽，分別為參加公開組的亞洲橄欖球強國日本關西大學、拓殖大學與天理大學，以及一般組的日本名古屋大學、南韓首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學。

至於國內參賽隊伍則為公開組北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學，一般組台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，在今天記者會上各校代表選手也喊話，將會全力捍衛主場，將冠軍留在台灣。

賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤在記者會上表示，元坤盃緣起於2020年疫情時選手頓失舞台，經過前3年的努力奠定基礎後，去年開始邀請國外球隊，未來更希望納入澳洲與紐西蘭隊伍，「體育就跟醫療一樣，不能關著門自己做，我的夢想就是希望將台灣橄欖球推向國際舞台，讓全世界看到台灣球員的實力。」

2024台北元坤盃大專國際邀請賽將於28、29日在台北田徑場開打。圖／元坤運動文創提供

今天出席記者會的國內球隊也先後上台感謝杜元坤提供這麼好的舞台給他們，同時也讓他們能夠獲得與國外球隊交流的機會。尋求一般組衛冕的台灣大學隊長、目前機械系大四生林頎衡表示，每學期除了前三周比較輕鬆外，其他時間每堂課都要考試，每天晚上熬夜讀書，隔天一大早就要到球場練習，這是自我要求，更是身為隊長的責任，因此，有信心今年能完成二連霸。

杜元坤也強調樂於扮演破風手，把所有阻礙擋掉後，讓選手安心衝線，「今年來台加入台北元坤隊打企業聯賽的日本球員雨谷睦椰，他在企業聯賽表現得非常出色，並且認為台灣球員的具備極佳的速度與衝刺能力，只不過需要更好的組織與訓練環境，這一點激勵了我想要持續提升元坤盃的品質與影響力。」