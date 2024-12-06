羽球／安賽龍怒轟提傷病證明仍被罰 BWF：參賽不一定是上場

丹麥羽球名將安賽龍（Viktor Axelsen）先前宣布因傷退出年終賽，事後收到世界羽聯（BWF）通知，需提供醫療文件才能免罰款。對此安賽龍砲轟BWF，因為他過去多次出示傷勢證明，最後仍被罰錢。

BWF強調安賽龍身為頂尖球員，如果獲得年終賽資格就有義務參加。對此安賽隆發文怒轟，「我已多次在生病或受傷後提供相關證明文件，但還是都被罰款。看見張蓓雯的故事更加深我的看法，BWF聲稱關心球員健康，你們真在乎？隨便啦！你們就繼續罰我吧！」

BWF秘書長倫德（Thomas Lund）對此發聲明提到，相關規則已行之有年，且適用所有頂尖球員，他解釋，「這些規則不強迫球員受傷時上場，參加比賽的定義，不一定是上場競技，而是球員至少要出席1到2天賽事活動，包括媒體及商業活動。」

倫德強調，「傷勢嚴重到無法參賽的球員，世界羽聯會酌情免罰款，但球員身體狀況許可，卻拒絕出席活動，會收到5000美元罰單。」

倫德認為5000美元對頂尖選手不會有太大負擔，他表示，「我們完全尊重球員自主權，是否參賽由球員自己決定。規則包含排名保護機制，能幫助因傷長期缺席的球員，復出後維持競爭力。」