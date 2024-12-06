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羽球／獎金王「麟洋配」下周最後聯手 王齊麟要李洋護好後腦勺

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，奧運羽球男子雙打冠軍李洋（右）及王齊麟（左）開心領獎。記者潘俊宏／攝影
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，奧運羽球男子雙打冠軍李洋（右）及王齊麟（左）開心領獎。記者潘俊宏／攝影

巴黎奧運男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟李洋，今天攜手出席國光獎章頒獎典禮，並且以獲得2060萬元國光獎金成為今年獎金王，談到兩人將於下周登場的BWF年終賽中上演合作最後一舞，李洋也笑稱要「雷」王齊麟，但王齊麟也要李洋「後腦勺保護好」。

「麟洋配」今年在巴黎奧運完成羽球男雙二連霸後，李洋也將依照原訂計畫將於年終賽後正式高掛球拍，而王齊麟在台北羽球公開賽後也轉與邱相榤搭檔，李洋則是前往國體大任教，至於下周登場的年終賽也將會是兩人選手生涯最後一次合作。

教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（中）頒獎給奧運羽球男子雙打冠軍李洋（左）及王齊麟（右），感謝他們優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（中）頒獎給奧運羽球男子雙打冠軍李洋（左）及王齊麟（右），感謝他們優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

在今天攜手出席國光獎章頒獎典禮時，李洋透露這是自己選手生涯第一次參加，也可能是最後一次參加，「很感謝獲得這樣殊榮和認可，這對於運動員是很大盛會，也是對於運動員最大肯定，很高興能獲得兩次一等一級獎章，還是跟齊麟一起，真的是很棒的成就。」

談到下周年終賽將是最後合拍，李洋表示已經做好「握手」的準備，「最近也比較多事情，包括帶隊、開會等等，身體就盡量維持，希望不要在比賽中受傷，但很開心又可以跟齊麟一起合作，可以雷他。」而王齊麟則是笑著表示，要李洋好好保護後腦勺。

李洋 王齊麟 羽球

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