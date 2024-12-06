許皓鋐圍棋國手賽奪冠 差棋王賽締造「完全制霸」
圍棋棋士許皓鋐九段 今天在國手賽第3局擊敗31歲老將林立祥九段，完成冠軍獎金新台幣50萬元的國手賽6連霸，只要棋王賽再奪冠，就能成為2000年後台灣首名「完全制霸」棋士。
國手賽決賽採5戰3勝制，經前2局對弈，許皓鋐取得聽牌優勢，第3局持白同樣展現絕佳壓制力，最後以中盤勝力退林立祥，抱走國手賽冠軍。
許皓鋐告訴中央社記者，拿到冠軍心情雖還不錯，但判斷上還是出現一點問題，尤其中盤局面感覺很好，到後面雙方戰局卻很接近，「這部分還需要再檢討。」
他說，去年杭州亞洲運動會摘下金牌後，感覺整體自信心提升，但隨之而來的龐大壓力讓他下棋風格變相對保守，導致內容沒這麼好，心態也有點亂掉，影響今年國際賽的發揮。
不過，許皓鋐今年在國內職業賽仍展現強大壓制力，陸續稱霸海峰盃、天元賽、名人賽、友士盃十段賽、快棋爭霸戰及中環碁聖賽，而在國手賽稱王後，僅差棋王賽就能成為2000年後台灣首名締造「完全制霸」棋士，「只剩最後一個比賽，希望今年有好的結果，我相信明年的表現會比今年更好。」
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