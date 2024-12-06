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跆拳道／世錦賽基女奪金慶功 林侑萱：亞運奧運再得牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌。記者游明煌／攝影
基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌。記者游明煌／攝影

基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌，今天學校舉行慶功歡迎會，市長謝國樑到場祝賀，這是基女時隔20多年在世錦賽再敲金，連贏六場非常不容易。林侑萱表示，「未來希望自己可以在亞運、奧運得牌。」

就讀基女二年級的林侑萱昨晚返國，今天下午2時學校舉行歡迎慶功會，謝國樑致贈紅包及紀念品，播放打敗南韓時得獎影片，大家喊出「林侑萱，世界第一」。

教練簡育南表示，這次得到金牌相當不容易，有40多個國家的好手，她一路過關斬將，連贏六場才拿到金牌，以些微分數打敗韓國奪冠。基女已20多年沒有拿過世錦賽金牌了。

林侑萱自小在基隆成長，升學時選擇繼續留在基隆女中，不僅展現出對基隆的認同，也讓她繼續與女中的教練及團隊一同成長，才能累積更多實力。她的成功是基隆女中培育人才的最佳見證，也實踐了對夢想的堅持。

林侑萱說，如果打不好或者遇到挫折就會回家大哭一場，再吃一點小零食安慰一下自己。她打跆拳道是自己要比賽，得獎也是自己的榮輝，雖然會遇到很多難過與挫折，但從來都沒有想過要放棄。

林侑萱表示，未來她希望可以在亞運、奧運得牌，她也道出平時訓練的辛苦，每天基女一下課就搭車到泰山，由2017年世大運金牌的教練指導，每天回到基隆都是晚上11、12點。

謝國樑說，未來繼續努力落實體育和三級銜接的政策，明年開始，會針對市立、國立高中等優秀的運動員，提供更完整的獎金制度，鼓勵運動員好好為家鄉努力拚戰好成績。

謝國樑表示，市府透過「潛優選手黃金計畫」積極培養具潛力的運動選手，今年計畫涵蓋多名基隆女中與成功國中跆拳道選手，其中包括林侑萱在內的5名基隆女中選手，以及7名成功國中選手，均在不斷進步。基女跆拳道專項更被選為基層訓練站重點學校，並獲得40萬元補助，為運動發展提供穩定後盾。

教育處代理處長徐嬿立指出，基隆在跆拳道的發展上採用全方位策略，從國小社團啟蒙，到國高中體育班培養，達到三級銜接模式，成功實現選手的長期培育。

基隆女中校長林三維表示，基隆女中培養很多世界金牌，校友陳怡安是1992年巴塞隆納奧運跆拳道金金牌得主，如今林侑萱再拿世錦賽金牌。選手的佳績離不開師生的辛勤努力，他期望全體學生能以此為榜樣，在各自領域中繼續突破自我，再創高峰。

基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌。記者游明煌／攝影
基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌。記者游明煌／攝影

基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌，今天學校舉行慶功歡迎會，市長謝國樑也到場祝賀。記者游明煌／攝影
基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌，今天學校舉行慶功歡迎會，市長謝國樑也到場祝賀。記者游明煌／攝影

基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌，今天學校舉行慶功歡迎會，市長謝國樑也到場祝賀。記者游明煌／攝影
基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌，今天學校舉行慶功歡迎會，市長謝國樑也到場祝賀。記者游明煌／攝影

世錦賽 亞運 跆拳道

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