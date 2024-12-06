拳擊／林郁婷成國光獎金后 樂觀看待拳擊續留奧運

我國「世界拳后」林郁婷靠著今年巴黎奧運奪下金牌以及去年世錦賽獎金補發，獲得2090萬的國光獎金，成為今天國光獎章頒獎典禮上的獎金后，對於今年世界拳總年終賽因為參賽資格遭疑選擇棄賽，林郁婷直言並未有遺憾，尤其是看到新生代選手打出好成績，是件值得開心的事情。

林郁婷今年巴黎奧運克服性別爭議風波拿下金牌，獲頒國光獎金2000萬元，加上2023年世錦賽銅牌獎金補發90萬元，成為今年國光獎章頒獎典禮最大贏家。

談到日前在世界拳總年終賽前因為參賽資格再度遭到質疑選擇棄賽，林郁婷直言並未感到遺憾，「有其他隊友一起參加這場比賽，並取得不錯成績，即使沒有成績也有很好的經驗，這是值得高興的事情，這說明不只我們在前線衝鋒陷陣，後面還有人冒出頭。」

教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（右二）頒獎給奧運拳擊女子57公斤級第一名林郁婷（左二）及其教練曾自強（左一）、劉宗泰（右一），感謝其優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影

對於這次年終賽的爭議事件，最終世界拳總也釋出善意，教練曾自強也直言，關於林郁婷的性別爭議應該要告一段落，「希望這個組織在國際奧會的規範下能夠更健全的發展，我要很明確地指出郁婷不是跨性別選手，至於這個組織要怎麼定義這個問題必須要很明確，尤其奧運都已經打完，不需要再增加額外的是非話題，而是應該在規範內讓選手好好發揮。」

而林郁婷也對於世界拳總未來獲得國際奧會認證，確保拳擊能夠留在洛杉磯奧運抱持樂觀態度，「畢竟他們剛開始運作，很多的規範都還需要好好注意，但就是樂觀其成，希望他們循序漸進愈做愈好，對於拳擊續留奧運也抱持樂觀其成態度。」