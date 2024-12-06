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國光體育獎章頒獎 卓榮泰：體育人最榮耀的一刻

中央社／ 台北6日電
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（左）頒獎給奧運拳擊女子57公斤級第一名林郁婷（右），感謝其優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（左）頒獎給奧運拳擊女子57公斤級第一名林郁婷（右），感謝其優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影

「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」今天舉行，行政院長卓榮泰親自頒獎，他表示，今天是體育人最榮耀的一刻，也唯有體育可以讓國人這麼團結。

頒獎典禮公開表揚2024年巴黎奧運在內共50項綜合及單項國際運動賽事，總計451人次（選手331人、教練12人）獲頒國光體育獎章，頒發新台幣4億6470萬元國光獎助學金；獎勵優良運動科學研究成果優等4件、甲等5件、佳作14件，共計23件成果。

卓榮泰致詞時說：「今天我是全國最幸運的人，可以跟這麼多台灣優秀運動員面對面，全國只有我做得到，也希望選手可以在台上風光接受全國人民的歡呼。」

卓榮泰提到，到現在還記得在機場送第1批巴黎奧運選手出發，「到現在我們所有的期待都成真了，選手、教練和運科的努力幫台灣圓了這個夢，讓世界在不同的領域看到台灣的光與熱，也唯有體育可以讓台灣人這麼團結，我想在奪冠的瞬間，不論是中華隊還是台灣隊，我們都是世界冠軍隊」。

卓榮泰強調，過去這1年台灣在國際體壇發光發熱，「巴黎奧運，我們有中繼站、膳食中心；12強棒球賽，我們有超強的情蒐團隊，這些都是政府大力支持的部分，而明年運動部成立後，更將是頭號的重要任務」。

中華隊 運動部

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