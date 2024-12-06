拳擊／陪教練參與國光獎章頒獎典禮 黃筱雯：共享榮耀

我國女子拳擊好手黃筱雯日前在國際拳擊新組織世界拳總年終賽中拿下女子54公斤級金牌，儘管世界拳總尚未獲得國際奧會認證以及賽事分級，所以本次年終賽也尚未納入國光獎章的獎勵辦法，但今天她仍跟隨獲獎的教練劉宗泰一同參與國光獎章頒獎典禮，共享榮耀。

黃筱雯今年巴黎奧運遭遇誤判狀況，意外止步於16強賽，儘管成績不如預期讓她一度陷入低潮，但在教練劉宗泰的支持以及團隊的陪伴下，她隨即重振旗鼓，先是前往日本移訓，更在上周於國際拳擊新組織世界拳總年終賽女子54公斤級打下金牌。

談到今年的起起伏伏，黃筱雯在今天陪伴教練劉宗泰出席國光獎章頒獎典禮時說：「今年巴黎奧運失利後，有稍微低迷一下子，教練也有說之後還是有新拳總比賽，不要灰心，我們也去移地訓練為這個比賽（年終賽）做準備，很高興在年終有這好成績，感謝教練支持與團隊陪伴。」

對於首度參加世界拳總的賽事就奪下金牌佳績，黃筱雯指出，儘管新拳總的會員國還不多，這次也有不少亞洲國家選手選擇參與亞錦賽而缺席，但這次年終賽闖進到4強賽的幾乎都是巴黎奧運國手，強度依舊相當高。

世界拳總因為尚未獲得國際奧會認證，因此也不列入今年國光獎章獎勵賽事，讓黃筱雯今天是以親屬身份陪伴教練劉宗泰參與頒獎典禮，她說：「教練還是有得獎，跟教練一起出席共享榮耀。」

談到明年目標，黃筱雯也強調將會繼續維持在女子54公斤量級，繼續賺取世錦賽積分，「新組織這一次比賽有積分，有關於明年世錦賽積分，奧運這次就有列入，奧運積分很高，而這次比賽積分沒那麼多，目標還是多賺一點積分。」