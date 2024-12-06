跆拳道／世錦賽林侑萱奪金歸國 基女熱情接機世界第一

基隆女中學生林侑萱在「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌，基隆女中校友簡湘玲也在公認品勢女子U30團體組 獲得銀牌，兩人昨晚凱旋歸國，基女師生、教育處等在桃園機場熱情接機，大喊「基隆之光，世界第一」，今天下午基女有盛大歡迎會，市長謝國樑也會參加同賀。

基女校長林三維帶領學校師生與教育處體健科長楊永芬及多名教練、各學校人員到場迎接，送上榮譽頂上花圈、花束，祝賀光榮返國，迎接大紅布條寫著「世界之巔，你最閃耀。」師生還送上熱情擁抱。

基隆市府教育處表示，2024年世界跆拳道品勢錦標賽基隆女中林侑萱獲公認品勢女子個人青年組金牌，林侑萱從信義國小、成功國中畢業，目前就讀基隆女中二年級；基隆女中校友簡湘玲，獲公認品勢女子U30團體組銀牌，簡湘玲則是東信國小、成功國中、基隆女中畢業，目前就讀國立體育大學二年級。

謝國樑說，侑萱以精湛的技巧在決賽以0.02分之差，技壓南韓選手，代表台灣拿下世界金牌。她的精神及對跆拳道的堅持，不僅是台灣之光，更是基隆之光。兩人都是基隆在地學子，也是基隆市潛優選手黃金計畫的重點栽培對象，感謝選手及教練的堅持與努力。

基隆女中校長林三維表示，侑萱為了跆拳道訓練，每天不辭辛勞地往返基隆與泰山，回到家時已是深夜，但她仍以堅持不懈的精神投入訓練，才能在比賽中展現出超凡的專注力與穩定性，最終贏得這項榮耀。前年畢業的校友簡湘玲也表現出色，為基隆女中跆拳道隊展現強大的實力。

簡育南教練表示，侑萱自小在基隆成長，升學時選擇繼續留在基隆女中，不僅展現出對基隆的認同，也讓她繼續與女中的教練及團隊一同成長，才能累積更多實力。她的成功是基隆女中培育人才的最佳見證，也實踐了對夢想的堅持。

林侑萱說，感謝教練一路以來的指導和支持，包括基女簡育南、黃小熒教練，國家隊李晟綱教練，以及成功國中簡億鑫教練、信義國小簡億鈞教練，都對她悉心指導，「這份金牌屬於所有支持跆拳道與努力的人」。