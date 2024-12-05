亞太聽障運動會 桌球男雙不敵中國大陸「銀恨」

亞太聽障運動會今天在桌球場上演兩岸對決，我國男子雙打組合楊榮宗／盧仕杰連克蒙古、哈薩克及中國大陸組合，一路過關斬將闖入決賽，只可惜金牌戰面對另一組實力更強的大陸組合，局局纏鬥至最後關頭都未能拿下，終場以0：4進帳一面銀牌。

桌球隊接下來將於明天展開個人單打預賽賽程，我國男子選手楊榮宗、盧仕杰及郭岳東，女子選手陳千霏、張宜君，都是列為小組種子，預期有機會晉級至淘汰賽階段挑戰獎牌；至於田徑場上今天陸續進行各項決賽，王柏淳出戰男子110公尺跨欄，以16秒73的成績摘下銅牌。

保齡球比賽今天休兵一天，將在明天進行最後的盟主賽，我國有男子選手謝盛福、盧泰安及張立孝，女子選手林香孜、張堯茜、王玉琴及薛秀珍等7名選手晉級，爭取保齡球場最後兩面獎牌。

羽球隊今天進行混合團體賽小組預賽，面對地主馬來西亞，兩隊戰至最後一點女子雙打，面對地主派出的巴西聽奧金牌組合，我國女將江巧羽／蕭安宇未能守下，終場以2：3不敵地主馬來西亞，明天上午將對戰香港隊，如能順利取勝，將以分組第二的姿態晉級淘汰賽，有望繼續競爭獎牌。