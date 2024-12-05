快訊

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

周董太狂！大巨蛋「前輩」林家正也暈倒 台下大咖星光熠熠

明水氣增多降雨熱區擴大 這天再迎冷氣團探低溫！1圖看溫度變化

舉重／國際舉總量級調整 方莞靈傾向轉戰48公斤級

中央社／ 台北5日電
近期專心養傷的「舉重精靈」方莞靈（圖）5日在台北出席公益活動時受訪表示，目前復健進度超前，本週已展開訓練；對於2025年6月起將實施新量級，預計會從原本49公斤級轉戰48公斤級，但仍得視後續訓練與減重狀況決定。中央社
近期專心養傷的「舉重精靈」方莞靈（圖）5日在台北出席公益活動時受訪表示，目前復健進度超前，本週已展開訓練；對於2025年6月起將實施新量級，預計會從原本49公斤級轉戰48公斤級，但仍得視後續訓練與減重狀況決定。中央社

國際舉重總會將於明年6月起實施新量級，「舉重精靈」方莞靈今天表示，與教練已有初步共識，將從原本的49公斤級轉戰48公斤級，但仍得視後續訓練與減重狀況。

現年25歲方莞靈在東京奧運首度踏上五環殿堂，女子舉重49公斤級以第4名作收，今年帶傷出征巴黎奧運，拿下第6名，而在奧運後，方莞靈選擇專心養傷，缺席12月在巴林舉辦的世錦賽

方莞靈今天出席公益活動接受媒體聯訪時表示，醫生先前評估至少得休息半年，但目前復健進度超前，僅剩左手腕還有些許不適，本週已展開訓練。

談到復健狀況，方莞靈透露「還不錯，只是手會很癢」，她解釋，平時和其他選手在同場地訓練，但畢竟自己現階段能練習項目不多，「我看著別人舉，自己也想舉，平時都覺得好累，想要休息，可是到一定得休息的時候，還會害怕之後沒辦法跟上別人。」

國際舉重總會（IWF）近日通過決議，明年6月起實施新量級，男、女子組將從原本各10個量級，縮減至各8個量級。

方莞靈原本以女子49公斤級為主戰場，如今將面臨轉換量級抉擇，她表示，目前和教練初步共識，將挑戰48公斤級，但仍得視後續訓練與減重的狀況，也不排除向上挑戰53公斤級。

由於明年在中國浙江舉辦的亞洲舉重錦標賽時程尚未出爐，方莞靈表示，現階段將以參加明年3月全國原住民族運動會為目標，若亞錦賽時程在那之前，將會透過亞錦賽檢測訓練成果。

世錦賽 方莞靈 舉重

延伸閱讀

舉重／郭婞淳、方莞靈養傷缺陣 陳玟卉領軍拚世錦賽

競技疊杯亞錦賽 中華隊首日2金3銀入袋 

棒球／中華隊勇闖U12亞錦賽冠軍戰 辜仲諒關心打氣

警政監林明佐涉貪 他再找重量級「前檢察長律師」辯護

相關新聞

舉重／國際舉總量級調整 方莞靈傾向轉戰48公斤級

國際舉重總會將於明年6月起實施新量級，「舉重精靈」方莞靈今天表示，與教練已有初步共識，將從原本的49公斤級轉戰48公斤級...

霹靂舞／Red Bull BC One總決賽登場 孫振持外卡闖16強

被視為霹靂舞界「超級盃」的第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽（Red Bull BC One Worl...

舉重／為紅包傳愛活動站台 方菀靈鼓勵弱勢童勇敢做夢

巴黎奧運我國舉重好手方莞靈過去接受台灣世界展望會資助長達11年，成為幫助她站上奧運舞台的動力之一，在今天出席台灣世界展望...

麟洋配、林郁婷登國光獎金王后 12強中華隊也創紀錄

113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮將在明天舉行，體育署也在今天公布今年國光獎金頒發狀況，包括巴黎奧運以及世界...

2024女性運動員收入排行 陸「這兩位」躋身前五

美國體育財經媒體Sportico近日發布「2024年女運動員收入排行榜」，滑雪選手谷愛凌與網球選手鄭欽文分別以2210萬...

羽球／根治膝蓋問題 戴資穎開刀治療

我國羽球「一姊」戴資穎在十月底向世界羽球聯盟申請「排名保護」後，將依規定至少停賽三個月，昨天也在個人社群宣布將開刀治療困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。