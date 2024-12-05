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霹靂舞／Red Bull BC One總決賽登場 孫振持外卡闖16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴黎奧運國手孫振將出征巴西 Red Bull BC One世界總決賽。圖／Red Bull提供
巴黎奧運國手孫振將出征巴西 Red Bull BC One世界總決賽。圖／Red Bull提供

被視為霹靂舞界「超級盃」的第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽（Red Bull BC One World Final）將於台灣時間8日清晨4點半在巴西里約熱內盧重磅登場，奧運國手 B-Boy Quake（孫振）以外卡身分直闖最終16強，將再次挑戰寫下台灣霹靂舞歷史新頁；兩位台灣冠軍 B-Girl Jia Li（楊加力）與 B-Boy Jasper（吳定杰）則將率先在台灣時間6日早晨7點與來自32國的頂尖舞者進行最終資格賽（Last Chance Cypher），爭奪世界總決賽的最後4張參賽門票。

本屆 Red Bull BC One 世界總決賽，三位台灣舞者攜手前往霹靂舞的最高殿堂，曾在巴黎奧運為台灣霹靂舞界創下歷史的孫振，今年再度以外卡資格直闖Red Bull BC One16強，迎來他第四次挑戰這個夢想舞台，孫振曾說過：「這輩子一定要拿下一次 Red Bull BC One 的冠軍腰帶。」這次，他將以累積的能量與不懈的決心，用力一拚自己的新里程碑。

今年世界總決賽 B-Boy 與 B-Girl 最後16強將各別由受邀的12位外卡選手 及最終資格賽的4強所組成，B-Girl Jia Li（楊加力）、B-Boy Jasper（吳定杰）兩位台灣冠軍將與來自全球32國的頂尖舞者同場較量，爭奪最終資格賽中的最後4強席次。

擁有豐富國際賽經驗的杭州亞運國手 B-Girl Jia Li（楊加力），去年曾代表台灣登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台；初試啼聲後，今年力拚進入Red Bull BC One 最終決賽。而首度參賽的 17 歲新秀 B-Boy Jasper（吳定杰），不僅是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍，更在上個月舉行的 2024 世界中學生運動會奪下銀牌；這次他將延續火熱狀態，以初生之犢的氣勢，挑戰最終資格賽。

外卡除孫振外，還有三位巴黎奧運頂尖舞者，銅牌美國好手Victor同時也是兩屆霹靂舞世界錦標賽金牌得主，他將繼續在巔峰舞台挑戰第三面冠軍腰帶；在巴黎奧運以熱血演出感動現場觀眾的日本選手Hiro10也將在總決賽展示獨有的能量；而在奧運曾與孫振同組對戰晉級的荷蘭舞者Menno van Gorp，更是 Red Bull BC One 史詩級怪物選手，作為賽事首位三冠王，今年將爭取成為史上唯一的四冠舞者。

B-Girl 的外卡陣容同樣堅強，去年首度亮相世界總決賽就闖進準決賽的立陶宛選手 Nicka，不僅在2023世錦賽奪金，今年還在奧運拿下銀牌，現在帶著對霹靂舞的熱愛與氣勢重返舞台，目標直指世界冠軍。同時，美國舞者Logan 'Logistx'和荷蘭選手India也將再次出賽，這兩位分別是前後任最年輕 B-Girl 冠軍，16歲就在國際舞臺嶄露頭角的Logistx，在2021奪冠後將再次挑戰最高榮譽；而在2022年中斷她衛冕之路的India則在奧運奪銅，技術和表現力上有望再創高峰。

孫振 超級盃 霹靂舞

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