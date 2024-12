霹靂舞／Red Bull BC One總決賽登場 孫振持外卡闖16強

被視為霹靂舞界「超級盃」的第21屆 Red Bull BC One 世界總決賽(Red Bull BC One World Final)將於台灣時間8日清晨4點半在巴西里約熱內盧重磅登場,奧運國手 B-Boy Quake(孫振)以外卡身分直闖最終16強,將再次挑戰寫下台灣霹靂舞歷史新頁;兩位台灣冠軍 B-Girl Jia Li(楊加力)與 B-Boy Jasper(吳定杰)則將率先在台灣時間6日早晨7點與來自32國的頂尖舞者進行最終資格賽(Last Chance Cypher),爭奪世界總決賽的最後4張參賽門票。

本屆 Red Bull BC One 世界總決賽,三位台灣舞者攜手前往霹靂舞的最高殿堂,曾在巴黎奧運為台灣霹靂舞界創下歷史的孫振,今年再度以外卡資格直闖Red Bull BC One16強,迎來他第四次挑戰這個夢想舞台,孫振曾說過:「這輩子一定要拿下一次 Red Bull BC One 的冠軍腰帶。」這次,他將以累積的能量與不懈的決心,用力一拚自己的新里程碑。

今年世界總決賽 B-Boy 與 B-Girl 最後16強將各別由受邀的12位外卡選手 及最終資格賽的4強所組成,B-Girl Jia Li(楊加力)、B-Boy Jasper(吳定杰)兩位台灣冠軍將與來自全球32國的頂尖舞者同場較量,爭奪最終資格賽中的最後4強席次。

擁有豐富國際賽經驗的杭州亞運國手 B-Girl Jia Li(楊加力),去年曾代表台灣登上 Red Bull BC One 世界總決賽舞台;初試啼聲後,今年力拚進入Red Bull BC One 最終決賽。而首度參賽的 17 歲新秀 B-Boy Jasper(吳定杰),不僅是台灣歷屆最年輕的 Red Bull BC One 冠軍,更在上個月舉行的 2024 世界中學生運動會奪下銀牌;這次他將延續火熱狀態,以初生之犢的氣勢,挑戰最終資格賽。

外卡除孫振外,還有三位巴黎奧運頂尖舞者,銅牌美國好手Victor同時也是兩屆霹靂舞世界錦標賽金牌得主,他將繼續在巔峰舞台挑戰第三面冠軍腰帶;在巴黎奧運以熱血演出感動現場觀眾的日本選手Hiro10也將在總決賽展示獨有的能量;而在奧運曾與孫振同組對戰晉級的荷蘭舞者Menno van Gorp,更是 Red Bull BC One 史詩級怪物選手,作為賽事首位三冠王,今年將爭取成為史上唯一的四冠舞者。

B-Girl 的外卡陣容同樣堅強,去年首度亮相世界總決賽就闖進準決賽的立陶宛選手 Nicka,不僅在2023世錦賽奪金,今年還在奧運拿下銀牌,現在帶著對霹靂舞的熱愛與氣勢重返舞台,目標直指世界冠軍。同時,美國舞者Logan 'Logistx'和荷蘭選手India也將再次出賽,這兩位分別是前後任最年輕 B-Girl 冠軍,16歲就在國際舞臺嶄露頭角的Logistx,在2021奪冠後將再次挑戰最高榮譽;而在2022年中斷她衛冕之路的India則在奧運奪銅,技術和表現力上有望再創高峰。