舉重／為紅包傳愛活動站台 方菀靈鼓勵弱勢童勇敢做夢

巴黎奧運我國舉重好手方莞靈過去接受台灣世界展望會資助長達11年，成為幫助她站上奧運舞台的動力之一，在今天出席台灣世界展望會連續24年發起的「紅包傳愛-讓孩子成為更好的大人」活動時，她也鼓勵所有孩子，哪怕生活不是那麼如意，都要先勇敢做夢，才有機會實現想要的未來。

來自阿里山鄒族的方莞靈，自小由母親獨自扶養長大，由於母親在山上就業機會不多，更需要看天吃飯，在生活條件上變得相對刻苦，不過在台灣世界展望會資助人的幫助下，生活也逐漸獲得改善。

方莞靈指出，由於接受資助時自己還很小，只覺得多了一點小孩子的任性空間，可以吃一些山上吃不到的東西或是糖果，但直到國中開始練習舉重，並要開始負責生活開銷後，才慢慢意識到獲得資助的重要性，「那時候才感受到什麼都要花錢，在我價值觀慢慢建立的過程中，也逐漸意識到資助人的幫忙對我差別有多大。」

方莞靈透露，因為家境的因素過去自己吃東西只能是「最便宜」，好不好吃不會在她選擇食物的考慮範圍，比賽獎金也只能勉強打平自己生活開支，「有時候真的會想，如果沒有受到資助，我真的有辦法撐到現在嗎？」

儘管方莞靈的資助已經在東京奧運時結束，不過她也強調資助人在過去那段時間不時的關心，也帶給她心靈上的支持，「資助人帶給我的不只是物質上的幫助，也讓我知道有人在關心我未來想做什麼，讓我對於未來充滿期待，也因為他的幫忙找到生活的目標。」

台灣世界展望會「紅包傳愛-讓孩子成為更好的大人」活動，合力為超過10萬3000名的學齡孩童提供助學金，並為1萬6151名兒童提供營養扶助金和送餐服務，也為6614戶急難與特殊景況家庭紓困。

身為過去受到資助的一方，方莞靈也向所有弱勢學童喊話，「想要跟孩子們說，哪怕生活不是那麼如意、哪怕沒有什麼希望，但都要先勇敢做夢，才有機會實現想要的未來。」