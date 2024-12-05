麟洋配、林郁婷登國光獎金王后 12強中華隊也創紀錄

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聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
今年國光獎助金將頒發4億6470萬元，創下歷屆之最。記者劉肇育／攝影
今年國光獎助金將頒發4億6470萬元，創下歷屆之最。記者劉肇育／攝影

113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮將在明天舉行，體育署也在今天公布今年國光獎金頒發狀況，包括巴黎奧運以及世界12強棒球賽在內，共將頒發451人次，總計4億6470萬元，創下歷屆之最。

今年我國體育好手在國際體育賽事表現搶眼，在包括奧運在內的50項綜合與單項國際運動賽事中，共計451人次（選手331人、教練12人）獲頒國光體育獎章，並頒發4億6470萬元國光獎助學金，超越去年4億4670萬元，創下史上新高；另獎勵優良運動科學研究成果優等4件、甲等5件、佳作14件。

其中在個人獎金部分，以今年巴黎奧運摘金的「世界拳后」林郁婷和羽球「黃金男雙」王齊麟／李洋成為今年獎金后與獎金王，其中林郁婷除了巴黎奧運金牌2000萬元外，還加上2023年世錦賽銅牌補發獎金90萬元，以2090萬元成為今年國光獎金榜之冠，至於王齊麟／李洋除了巴黎奧運金牌2000萬元外，還加上湯姆斯盃銅牌60萬元，各拿下2060萬元居次。

體育署指出，今年巴黎奧運就發出1億3900萬元國光獎金，至於在49個單項錦標賽中，則以世界12強棒球賽屬於4年一次的世界錦標賽等級，將頒發一等二級國光獎金，總計發出國光獎金1億9600萬元，創下單項錦標賽史上發出最高額獎金。

而明天的頒獎典禮，包括獎金后林郁婷、王齊麟、李洋都會到場，至於世界12強棒球賽中華隊也將有部分球員，包括張奕、潘傑楷、陳冠宇都有望到場受獎。

李洋 林郁婷 棒球

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