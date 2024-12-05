羽球／戴資穎開刀治療左膝

我國羽球「一姊」戴資穎在十月底向世界羽球聯盟申請「排名保護」後，將依規定至少停賽三個月，昨天也在個人社群宣布將開刀治療困擾多時的左膝蓋傷勢，希望利用這段停賽期間根治膝蓋問題。

今年巴黎奧運最後一次挑戰最高殿堂，戴資穎在分組賽帶著膝傷奮戰，最終未能晉級，當時已擬定退休計畫，接著帶傷陸續參加日本公開賽、台北公開賽、香港公開賽與中國大陸公開賽，但受到傷勢影響有兩戰是以退賽收場。

戴資穎後來向世界羽聯申請「排名保護」，從十月廿二日起將女單世界排名凍結在第五，且依照規定至少三個月不得出賽，；昨天戴資穎則是宣布將開刀治療左膝傷勢，強調將會把握開刀前的自由活動時間，也感謝外界對她的關心。

戴資穎父親戴楠凱表示，小戴這次開刀確實考慮一段時間，在經過其團隊與長庚醫療團隊多次討論後才做出決定，希望能利用「排名保護」停賽這幾個月根治膝蓋問題，健康將是第一優先考量，但具體的恢復時程，仍將視術後狀況再進行評估。