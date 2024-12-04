亞太聽障運動會 中華隊四運動種類傳奪牌捷報

我國參加亞太聽障運動會代表團今天各隊分兵出擊，單日進帳多面獎牌，田徑場上靠著許安誼實力明顯高於其他選手一截的女子標槍，為中華隊再進帳1面金牌，男子標槍邱奕晧則以49.71公尺險勝隊友王裕鋐的49.62公尺拿下銅牌。

田徑隊除了兩面獎牌進帳外，年輕小將危宇澤及陳昀暄經過世界聽障青年運動會及世界聽障田徑錦標賽的洗禮，逐漸展現大將之風，今天也順利晉級明後天的男子100公尺及女子400公尺決賽。

前兩天為我國斬獲多面獎牌的保齡球隊，今天同時進行男、女子組的團體賽，男子組靠著最後2局的優異發揮，終場以4093分險勝地主馬來西亞的4092分，拿下銀牌。

女子團體賽則較為可惜，在賽事末段未能守住領先局面，遭到南韓隊的逆轉，以3932分的成績作收，與男子隊同獲銀牌；雖然保齡球隊今日未能再獲金牌，但已是自開賽以來連續三天都有獎牌進帳的好成績。

我國桌球男子團體賽上午先在四強準決賽以3：1力克南韓隊順利晉級決賽，金牌戰面對老對手中國大陸隊，上演傳統的兩岸大戰，受到場邊各國高度矚目，可惜我國選手未能突破對方第一單打王聰的猛烈攻勢，個人強勢獨拿2點，我國則僅有老將楊榮宗守下1點，終場以1：3敗下陣來，但也為我國進帳一面銀牌。

羽球場上，今天上午由我國女子第一單打沈彥汝金牌戰遭遇南韓選手，可惜以16：21、10：21落敗，屈居銀牌，男子單打鄭成鼎，以及與陳忠羿搭配的男子雙打則都以銅牌作收，羽球隊在競爭激烈的個人賽項目斬獲1銀2銅，仍是夠水準的表現，5日起將進行混合團體賽，預料中華隊將有機會再競爭獎牌。

大會進行至12月4日止，我代表團各運動代表隊皆有獎牌進帳，目前累積3金4銀7銅，表現不俗，跆拳道代表隊至今日已結束所有賽程，將於12月5日率先返國。