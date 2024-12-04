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舉重／郭婞淳、方莞靈養傷缺陣 陳玟卉領軍拚世錦賽

中央社／ 台北4日電
陳玟卉。報系資料照
陳玟卉。報系資料照

2024世界舉重錦標賽6日將在巴林首都麥納瑪揭開序幕，「舉重女神」郭婞淳、方莞靈這次都因傷缺陣，3名巴黎奧運舉重國手中僅陳玟卉參賽，將力拚6次試舉都成功。

舉重世錦賽為巴黎奧運後首場大型國際賽事，台灣舉重代表隊首批成員已於3日出發，將由陳玟卉領銜出擊。

郭婞淳先前帶傷出征巴黎奧運，拿下女子59公斤級銅牌，奧運後仍持續養傷中，將缺席今年世錦賽。教練林敬能接受中央社訪問時表示，郭婞淳預計將於明年3月全國原住民族運動會復出。

方莞靈同樣有傷在身，據了解，半年內都不會出賽，奧運後首戰同樣瞄準明年原住民族運動會。

台灣隊這次將由洪梓瑜打頭陣，6日將在女子45公斤級亮相，女子49公斤級林呈璟、男子61公斤級高展宏各自將在7日展開賽事。

先前在9月世界青年舉重錦標賽女子55公斤級橫掃3金的小將陳冠伶，則將在當地時間8日登場，而女子71公斤級陳玟卉預計11日亮相。

陳玟卉今年巴黎奧運表現不如預期，她抱持平常心面對世錦賽，她表示，先不預設成績，首要目標希望6次試舉都成功。

不過，陳玟卉這次世錦賽勁敵之一，包括尋求衛冕的中國名將廖桂芳，而廖桂芳不僅在上屆包攬3金，還在挺舉、總和改寫世界紀錄。

IWF調整量級「舉重女神」郭婞淳擬重返58公斤級

郭婞淳。報系資料照
郭婞淳。報系資料照

國際舉重總會（IWF）近日通過決議，明年6月起實施新量級，男、女子組將從原本各10個量級，縮減至各8個量級，近年來以女子59公斤級為主戰場的郭婞淳，預計將回到昔日58公斤級。

國際舉重總會（IWF）過去在2018年擴增舉重量級，男、女子組各增至10個級別，這次在巴林舉辦世界舉重錦標賽前夕，IWF執行委員會通過決議，明年6月起將縮減至各8個量級，將適用於同年底的世錦賽。

「舉重女神」郭婞淳過去就曾在2016年里約奧運女子58公斤級摘銅，在2018年IWF重新劃分量級後，才改戰59公斤級至今。教練林敬能接受中央社訪問時表示，對郭婞淳影響不大，預計將回到58公斤級，「但這只是世錦賽的級別，2028洛杉磯奧運級別尚未公布，亞運也不一定跟著走。」

面對舉重量級將調整，台灣教練包括林敬能、黃達德在內，先前都略有耳聞，因此並不擔心，而2人都在密切關注後續取得2028洛杉磯奧運參賽資格方式。

至於曾在東京奧運女子64公斤級獲得銅牌的陳玟卉，先前因應巴黎奧運縮減量級，只得向上挑戰71公斤級。黃達德指出，由於陳玟卉身高並不高，過去增重挑戰71公斤級，影響自身速度，未來將在新量級63公斤、69公斤擇一，評估將有利於陳玟卉，這次世錦賽結束後開始調整。

現行男子組量級為55公斤、61公斤、67公斤、73公斤、81公斤、89公斤、96公斤、102公斤、109公斤、109公斤級以上，明年6月起將調整成60公斤、65公斤、71公斤、79公斤、88公斤、98公斤、110公斤、110公斤級以上。

女子組目前量級劃分為45公斤、49公斤、55公斤、59 公斤、64公斤、71公斤、76公斤、81公斤、87公斤、87公斤級以上，新量級上路後分別為48公斤、53公斤、58公斤、63公斤、69公斤、77公斤、86公斤、86公斤級以上。

世錦賽 巴黎奧運舉重 陳玟卉

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