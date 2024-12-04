足球／中華男足開訓延續氣勢 力拚首次晉級東亞盃

中華男足將在12月前往香港參與東亞足球錦標賽資格賽，球隊於昨天在楠梓足球場展開集訓，預計9日前往香港備戰，在11月底的國際友誼賽，中華隊以3：2擊敗新加坡，客場踢館成功，終止近期7連敗低潮，賽場上不論進攻或防守端，都展現出來不同以往的新氣象，這場友誼賽的勝利，無疑為即將到來的東亞盃注入強心針。

中華男足隊史上從未在東亞盃中脫穎而出，2003年首次參與，分別擊退澳門、蒙古、關島，不過在最後一場比賽以0：2不敵香港，無緣晉級決賽，2005年中華男足在資格賽拿下1勝1和1敗，排名小組第三，再度無緣晉級，直到2019年中華男足都未曾取得晉級東亞盃決賽的機會，而2022東亞盃則是以FIFA排名決定參賽資格，因此中華男足也沒有機會參賽。

總教練懷特（Gary White）說：「東亞盃是亞洲第二大的足球賽事，中華隊有機會與亞洲強權，南韓、日本與中國大陸切磋抗衡。歷年來我們從未獲得晉級資格，不過今年我認為團隊整體安排、球員狀態都調整的很到位，因此我們有很大的機會晉級。」

本屆東亞盃中華隊與香港、蒙古同分在B組，11日率先交手蒙古，懷特說：「蒙古是一支身體非常具有衝擊力的球隊，這不是一場好踢的比賽，不過我們一定會搶下勝利。」而14日則要交手地主香港，懷特則喊話要球員保持平常心，把上一場好的地方再次展現出來。中華隊要搶下晉級決賽的門票，必須要先戰勝蒙古及香港，搶下B組第一，接著再與A組關島或澳門的勝方對決，才有晉級決賽的機會。

中華隊近期公開20人名單，黃秋霖、段昍、刁天龍、馮少祺、黃子銘、陳浩瑋、吳彥澍、游耀興、安以恩、陳昭安、王建明、陳柏良、蔡立靖、岳明峰、姜泰源、簡柏庭、羅偉、班奇、吳俊青、黃永竣在陣中。因AFF的規定，東亞盃只能帶20名球員，懷特希望球員在場上，能夠扮演好自己的角色，把對決新加坡的勝利當成墊腳石，全心全意的專注在賽場上，相信能跟著中華隊一起創造歷史。