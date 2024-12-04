快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／宣布將開刀治療膝傷 戴資穎：謝謝大家的關心

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎。聯合報系資料照
戴資穎。聯合報系資料照

我國羽球一姊戴資穎今天在個人社群上宣布將開刀治療長久以來困擾她的膝蓋傷勢，日前已經申請「排名保護」的她也表示，將要把握開刀前的自由活動時間，也感謝各界對她的關心。

戴資穎10月正式向世界羽球聯盟（BWF）申請排名保護，確定未來3個月將不會再出賽，當時教練賴建誠就曾表示，申請排名保護主要就是希望讓戴資穎能夠專心養傷，且不會因為缺賽而面臨罰款。

今天戴資穎也在個人社群上宣布將開刀治療長久以來困擾她的膝蓋傷勢，並留言表示，「跟大家分享一件事，再過幾天我就要去開刀啦，所以我要把握開刀前可以自由活動的時間，謝謝大家的關心。」

戴資穎父親戴楠凱指出，戴資穎團隊在與長庚醫療團隊討論後，決定開刀治療長久以來困擾她的膝蓋，至於要休息多少時間才能回到球場上，也必須等待手術結束後才能再做評估。

戴資穎 羽球

延伸閱讀

高雄警局成立空氣槍實驗室 邀戴資穎宣導打擊黑槍

羽球／開箱空氣槍實驗室！戴資穎勁裝化身鑑識人員

張博雅專訪／爆紅被封女神有壓力 張博雅樂當小粉絲與戴資穎搭上話

長庚運動醫學研討會 戴資穎、林郁婷「與傷共存」談心路歷程

相關新聞

羽球／宣布將開刀治療膝傷 戴資穎：謝謝大家的關心

我國羽球一姊戴資穎今天在個人社群上宣布將開刀治療長久以來困繞她的膝蓋傷勢，日前已經申請「排名保護」的她也表示，將要把握開...

網球／澳洲名將佛瑞塞辭世 享耆壽91歲

澳洲網球協會今天表示，生涯奪得19座大滿貫金盃的澳洲網球名將佛瑞塞（Neale Fraser）與世長辭，享耆壽91歲。消...

亞太聽障運動會 保齡球一日雙金、跆拳道獲三銅

我國參加亞太聽障運動會代表團在今天捷報頻傳，跆拳道場上靠著老將、新秀孫樹良與劉沁瑀的穩定發揮，在男、女個人品勢及配對品勢...

羽球年終賽／周天成利多？奧運雙金安賽龍因傷退賽無緣4連霸

BWF年終賽將在12月11日於杭州點燃戰火，東京奧運和巴黎奧運都摘下金牌的丹麥名將安賽龍今天卻透過社群宣布，因左腿傷勢無...

羽球／印度一姐辛德胡剛摘金 又宣布月底結婚雙喜臨門

兩度奪得奧運獎牌的印度羽球女將辛度參加西德莫迪羽球國際賽於1日才剛摘金，當地媒體今天隨即披露，這位印度羽球一姐將於22日...

桌球／混合團體世界盃 中華隊吞3連敗無緣8強

桌球混合團體世界盃在中國成都舉行，中華隊今天在預賽最後一戰以4比8不敵羅馬尼亞，以3連敗作收、分組墊底，無緣連2屆挺進8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。