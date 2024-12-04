羽球／宣布將開刀治療膝傷 戴資穎：謝謝大家的關心

我國羽球一姊戴資穎今天在個人社群上宣布將開刀治療長久以來困擾她的膝蓋傷勢，日前已經申請「排名保護」的她也表示，將要把握開刀前的自由活動時間，也感謝各界對她的關心。

戴資穎10月正式向世界羽球聯盟（BWF）申請排名保護，確定未來3個月將不會再出賽，當時教練賴建誠就曾表示，申請排名保護主要就是希望讓戴資穎能夠專心養傷，且不會因為缺賽而面臨罰款。

今天戴資穎也在個人社群上宣布將開刀治療長久以來困擾她的膝蓋傷勢，並留言表示，「跟大家分享一件事，再過幾天我就要去開刀啦，所以我要把握開刀前可以自由活動的時間，謝謝大家的關心。」

戴資穎父親戴楠凱指出，戴資穎團隊在與長庚醫療團隊討論後，決定開刀治療長久以來困擾她的膝蓋，至於要休息多少時間才能回到球場上，也必須等待手術結束後才能再做評估。

商品推薦