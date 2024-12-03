網球／澳洲名將佛瑞塞辭世 享耆壽91歲

澳洲網球協會今天表示，生涯奪得19座大滿貫金盃的澳洲網球名將佛瑞塞（Neale Fraser）與世長辭，享耆壽91歲。消息傳出後，各方紛紛表達哀悼之意。

法新社報導，佛瑞塞為前世界球王，曾贏得3座大滿貫男單冠軍，包括1960年溫布頓錦標賽（Wimbledon），以及16座大滿貫雙打金盃。

1959年，佛瑞塞在「美國國家網球錦標賽」（U.S.National Championships）包辦男單、男雙與混雙3座冠軍獎盃，並率領澳洲於台維斯盃（Davis Cup）奪冠。美國國家網球錦標賽是當今網壇盛事「美國網球公開賽」（US Open）的前身。

澳洲網球協會（Tennis Australia）引述曾榮獲溫布頓男單冠軍的前澳洲選手凱希（Pat Cash）表示：「對我而言他就像是我的父親，他就是曉得如何使你感到受重視，以及如何使你盡其所能地發揮。」

澳洲網壇傳奇球星拉佛（Rod Laver）則在社群媒體X發文向佛瑞塞致敬，稱他是「我摯愛的好友和左撇子同伴」。

拉佛昔日曾在溫網及美網冠軍賽敗給佛瑞塞。

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