亞太聽障運動會 保齡球一日雙金、跆拳道獲三銅

我國參加亞太聽障運動會代表團在今天捷報頻傳，跆拳道場上靠著老將、新秀孫樹良與劉沁瑀的穩定發揮，在男、女個人品勢及配對品勢等三個項目合力拿下三面銅牌，傳統「獎牌庫」保齡球隊則在男、女雙人賽包辦兩面金牌，展現我保齡球強國的實力。

我國聽障跆拳道代表隊年初參加在吉爾吉斯舉行的世界聽障跆拳道錦標賽，當時孫樹良與劉沁瑀兩位選手都未能獲得獎牌，本次參加亞太聽障運動會賽前集訓即針對前次賽會的缺失加強訓練，終在本日品勢競賽三個項目都拿下銅牌。

陣中年僅18歲的新秀劉沁瑀，賽前十分緊張，不過上場後面對地主馬來西亞選手，仍是在教練陳銨漵的鼓勵及重點指導之下有穩定的發揮，最後與孫樹良雙雙獲勝，取得個人品勢項目的銅牌，隨後兩人合作的配對品勢也取得銅牌。

保齡球場上今天進行男、女雙人賽，前一日僅獲得一面女子個人賽銅牌的中華隊，在今天迎來了大爆發，男子雙人賽開賽後，謝盛福及盧泰安的組合即穩定居於前二名的位置，並且靠著最後一局合力打出423分的高分穩定局勢，終場以2218的分數鎖定金牌，另一組張立孝與郭冠銘的組合則以2063分排名第六。

隨後進行的女子雙人賽則延續男子隊的好手氣，張堯茜及王玉琴這對默契十足的老搭檔，開賽後一直處於領先地位，戰罷六局，順利以2054分的成績拿下金牌，與男子隊合力包辦今天賽場上的兩面金牌。

除了跆拳道與保齡球的好表現之外，我國高掛大會第一種子的男子桌球隊，今天一日兩戰皆輕鬆以3：0戰勝伊朗及印度隊，順利取得分組第一的位置，明天準決賽對陣韓國隊爭取金牌戰席位，預料若過關後，金牌戰可能將遭遇中國隊。

羽球場上今天也是全員出擊，我國男、女第一單打鄭成鼎及沈彥汝雙雙晉級四強準決賽；陳忠羿與鄭成鼎搭配的男子雙打也挺進四強，我國羽球隊確定至少再進帳三面銅牌，明天上午9點起舉行的各項準決賽，將力拚升級獎牌成色。 張堯茜（左）、王玉琴（右）女子雙人賽也摘下金牌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

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