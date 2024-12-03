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羽球／周天成利多？奧運雙金安賽龍因傷退賽無緣4連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。美聯社
周天成。美聯社

BWF年終賽將在12月11日於杭州點燃戰火，東京奧運和巴黎奧運都摘下金牌的丹麥名將安賽龍今天卻透過社群宣布，因左腿傷勢無法參與年終盛會，無緣挑戰4連霸。

安賽龍表示，受左腿傷勢困擾，為避免造成長期傷害，選擇不參加今年年終賽，「我很難過無法到杭州出賽，身為這項比賽5冠得主，這是我巡迴賽中最喜歡的一場比賽，這真的很難下嚥，然而我第一要務仍是恢復到百分百健康。」

安賽龍去年完成年終賽3連霸，他也是年終賽前身超級巡迴賽總決賽的2016年和17年冠軍，今年無緣挑戰第6冠，他最後特別感謝球迷支持，強調粉絲的力量對自己意義重大。

年終賽5個項目都只有8組選手可獲得門票，賽事總獎金達250萬美金，寶島羽將除「麟洋配」王齊麟／李洋以巴黎奧運金牌身份拿到參賽權，另組男雙李哲輝／楊博軒也拿到入場券，楊博軒和混雙搭檔胡綾芳也搶下資格，男單還有「一哥」周天成當代表。

「左手重砲」林俊易在男單積分排名第10，安賽龍雖退出，按順序將由排名第9的日本渡邊航貴補上。

年終賽各項目的8組選手預賽分成兩組，進行單循環後取分組前2晉級4強單淘汰賽，分組將在7日抽出。

周天成 安賽龍 林俊易

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